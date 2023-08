Giấu gần 59kg ma túy trong túi sữa bột, người đàn ông bị khởi tố

Ngày 29/8, Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996, ở xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên) khi đang vận chuyển gần 59 kg ma túy.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường và tang vật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, khoảng 11h ngày 2/8, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Mạnh Cường đang có hành vi vận chuyển 4 thùng hàng bằng bìa carton lên xe ô tô nhãn hiệu Santafe, BKS: 88A-602.99, bên trong các thùng này chứa ma túy ketamine và ma túy MDMA được cất giấu ngụy trang trong các túi đựng sữa bột, bánh kẹo, ngũ cốc.

Tổng khối lượng ma túy thu giữ là 58,867 kg. Đây là số lượng ma túy lớn nhất bắt giữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ trước đến nay. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khẩn trương tổ chức điều tra, đến nay, đã có đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường về tội mua bán trái phép chất ma túy . Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.