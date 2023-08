Một nam giới rơi từ tầng cao chung cư Kim Văn - Kim Lũ tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h15 ngày 29/8, ở tòa nhà CT11 khu chung cư Kim Văn – Kim Lũ , phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội người dân phát hiện một nam giới rơi từ tầng cao tòa nhà xuống đất tử vong.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể.

Đến thời điểm này, chưa có người nhà nạn nhân đến hiện trường nhận thi thể. Người này, sau khi rơi từ tầng cao xuống đất, không còn nguyên vẹn nên người dân xung quanh không biết đó là ai.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân khu vực đã báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, cơ quan Công an phường Đại Kim đã cắt cử cán bộ đến hiện trường, đồng thời xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an phường Đại Kim xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết, cơ quan công an đang xác minh xem nạn nhân rơi từ căn hộ nào và cũng chưa có ai nhận. Hiện, cơ quan công an vẫn đang khẩn trương tìm người thân, để làm các thủ tục pháp lý cho nạn nhân xấu số này.