Kinh hoàng những vụ tai nạn liên hoàn gây hậu quả thảm khốc

Tai nạn liên hoàn giữa 2 xe khách và xe đầu kéo ở Quảng Ngãi: Tối ngày 23/4/2022, xe đầu kéo xe đầu kéo do tài xế Huỳnh Văn Phong (49 tuổi) bất ngờ húc vào xe ô tô khách do Trần Quốc Thanh (38 tuổi) chạy cùng chiều, trên QL1, đoạn qua thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi. Sau cú va chạm mạnh, ô tô do ông Thanh điều khiển đâm tiếp vào ô tô khách do ông Bạch Thảo (49 tuổi) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn làm 1 người chết, 2 người bị thương và 6 người trầy xước nhẹ. (Ảnh: CA) Tai nạn liên hoàn giữa 2 xe mô tô và 1 ô tô tải ở Hải Dương: Chiều ngày 12/4/2022 tại km 76, QL37 thuộc địa phận xã Thanh Quang (tỉnh Hải Dương) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với xe mô tô do em Hoàng Thế Anh (SN 2004) điều khiển chở em Nguyễn Phương Hoa (SN 2004) và xe mô tô do anh Nguyễn Xuân Thu (SN 1971) điều khiển chở anh Nguyễn Văn Trịnh (SN 1978). Vụ tai nạn khiến 1 người chết (em Hoa), 3 người bị thương. (Ảnh: ATGT) 5 ô tô va chạm liên hoàn khiến một phụ nữ nguy kịch: Trưa ngày 10/4/2022, tại khu vực Quảng trường 3/2, TP.Bắc Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ô tô. Thanh niên Nguyễn Hồng Anh (SN 1999) điều khiển xe ô tô BKS 98A - 369.xx đi với tốc độ nhanh bất ngờ đâm vào 4 xe đang đỗ trước cửa quán. Vụ tai nạn khiến chị N.T.Đ đang đứng tại khu vực các xe đỗ bị thương rất nặng, được đưa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: Dân Việt) Tai nạn liên hoàn giữa 2 xe tải và người đi bộ: Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên Quốc lộ 14 (đoạn qua ấp 2, Bình Phước ) vào khuya 8/4/2022. Tài xế Ngô Tấn Tài (32 tuổi) điều khiển xe tải đông lạnh thì bất ngờ xảy ra va chạm với ông Nguyễn Bá Giới (39 tuổi) đang đi bộ từ bên trái xe tải qua đường. Sau đó, xe tải đông lạnh tiếp tục va chạm trực diện xe tải do nam tài xế tên Cường (30 tuổi) điều khiển, đang lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến ông Giới bị tông kẹt giữa 2 xe tải, tử vong sau đó và tài xế Tài bị thương nặng, 2 xe tải đều hư hỏng phần đầu. (Ảnh: Thanh Niên) Tai nạn liên hoàn trên cầu Lạc Quần: Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 8/4/2022 tại điểm giữa cầu Lạc Quần, hướng đi TP Nam Định. Xe ô tô Morning chạy ngược chiều, lấn làn tông trực diện vào xe bán tải nhãn hiệu Nissan, cú đấu đầu mạnh khiến đầu hai xe vỡ nát. Đúng lúc này, một xe Fortuner màu trắng khác đi phía sau do tránh vụ tai nạn đã quay ngang, húc vào thành cầu, hư hỏng nhẹ. Hậu quả vụ việc khiến 1 người nguy kịch và 2 người bị thương nhẹ. (Ảnh: Giao Thông) Tai nạn liên hoàn ở Đà Nẵng, một cán bộ công an tử vong: Chiều ngày 30/3/2022, tại Km24+430 địa phận thôn Phú Hạ (Hòa Vang, TP Đà Nẵng), ông Đặng Văn Lân (47 tuổi) điều khiển xe ô tô kéo theo rơ – móc va chạm với ô tô do ông Nguyễn Văn S. (41 tuổi) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Cùng lúc đó, xe ô tô do ông Trương Tấn Mạnh (42 tuổi) chạy cùng chiều không kịp xử lý, đâm vào đuôi xe do ông S. điều khiển. Vụ tai nạn làm 3 phương tiện hư hỏng, anh Mạnh bị thương tích và ông S. tử vong tại chỗ. (Ảnh: Công An) Tai nạn liên hoàn giữa ô tô với 3 xe máy ở Thái Bình: Sáng ngày 28/3/2022, tại Km 79+500, quốc lộ 10, TP Thái Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô do ông Đỗ Trung Kiên (SN 1969), điều khiển điều khiển bất ngờ tông vào 3 xe máy đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng. (Ảnh: Người Lao Động) Xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn, hai người thương vong: Chiều 27/3/2022, ô tô Mercedes GL400 do một người đàn ông tên T điều khiển bất ngờ lao thẳng vào nhà dân địa chỉ 113 đường Nguyễn Du, TP Móng Cái. Trong quá trình lùi xe ra đường, khi đến gần cầu Hòa Bình thì tông trúng một xe máy, khiến người phụ nữ đi xe máy văng xuống đường, tử vong, chân tay đứt lìa. Chiếc xe tiếp tục bỏ chạy, đâm bị thương một phụ nữ đang điều khiển xe máy khác. Vụ tai nạn khiến hai người thương vong, tài xế ô tô khi xuống xe có biểu hiện không tỉnh táo. (Ảnh: Vietnamnet) Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Chiều ngày 26/3/2022, tại Km146 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã Yên Hợp, tỉnh Yên Bái, đã xảy ra 1 vụ TNGT. Đoạn đường đang sửa chữa mặt đường; bên thi công đang phân luồng để sửa chữa, khi 4 xe ô tô con và xe tải đang đỗ lại theo hiệu lệnh phân luồng thì bị xe ô tô tải ben lao vào đoàn xe đang đỗ từ phía sau. Hậu quả khiến 4 xe hư hỏng nặng và 2 người bị thương nhẹ. (Ảnh: Giao Thông) Tai nạn liên hoàn khiến gia đình 3 người thương vong ở Bình Dương: Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 26/3/2022 trên đường ĐT741, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe máy do người đàn ông điều khiển chở theo vợ và con đã xảy ra va chạm với xe tải cùng chiều rồi văng vào 1 xe đạp khác. Vụ tai nạn liên hoàn khiến người vợ bị xe tải cán tử vong tại chỗ, chồng và con bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó. Riêng người đàn ông đi xe đạp may mắn chỉ bị xây xát ngoài da. (Ảnh: Tiền Phong) Tai nạn liên hoàn trên QL1, xe tải lao vào nhà dân: Chiều ngày 18/3/2022, xảy ra tai nạn liên hoàn trên QL1 đoạn qua P.Tân Thới Hiệp. Xe tải đông lạnh do tài xế Hoàng Văn Trung (30 tuổi) điều khiển khi đến cách điểm giao nhau thì xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ BS 51H-303.88 lưu thông cùng chiều phía trước. Sau đó tiếp tục va chạm với xe tải BS 61C-359.89 khiến xe này mất lái, tông văng dải phân cách bê tông, lao vào nhà dân ven đường. Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng cả 3 xe đều hư hỏng nặng. (Ảnh: Thanh Niên) Tai nạn liên hoàn, 1 nhân viên đường sắt tử vong: Sáng ngày 8/3/2022, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phổ Cường (Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe khách và mô tô. Trong lúc vượt nhau, xe khách đã va chạm ô tô. Cú va chạm làm 2 xe mất lái, xe khách tông và ông N.Đ.V. (ở TX.Hoài Nhơn, Bình Định), là nhân viên đường sắt đang điều khiển xe máy đi cùng chiều. Hậu quả, ông N.Đ.V. tử vong tại chỗ. (Ảnh: Thanh Niên) Tai nạn liên hoàn ô tô tông 4 xe máy dừng chờ đèn đỏ: Tối ngày 21/2/2022, nam tài xế điều khiển ô tô chạy trên đường Lý Thường Kiệt hướng từ quận Tân Bình về đường Ba Tháng Hai (TP.HCM) thì tài xế bị lạc tay lái khiến phương tiện lao vào dòng người đang dừng chờ đèn đỏ, tông trúng 4 xe máy, 2 xe máy bị ô tô húc văng ra ngoài, 2 xe máy khác sau khi bị đâm đã mắc kẹt dưới gầm ô tô. Vụ tai nạn khiến một người đi cấp cứu, 2 người khác bị xây xát. (Ảnh: Giao Thông) Tai nạn liên hoàn giữa 2 xe máy và xe tải trên Quốc lộ 14: Sáng ngày 8/2/2022, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe máy và 1 xe tải xảy ra trên Quốc lộ 14 (H.Đồng Phú, Bình Phước). Xe tải lưu thông trên Quốc lộ 14 va chạm liên hoàn với xe máy BS 61C1 - 901.15 và xe máy BS 47U1 - 161.55 đi cùng chiều với nhau. Cú va chạm liên hoàn khiến cả 2 xe máy và người điều khiển ngã ra đường, trong đó, ông Khánh bị ngã ra làn đường đối diện, bị xe tải cán qua người. Vụ tai nạn khiến 1 người chết và 1 người bị thương. (Ảnh: Thanh Niên) Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc: Trưa ngày 17/1/2022 tại Km 105, Quốc lộ 20 (đoạn qua đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng) xảy ra vụ TNGT liên hoàn giữa 4 xe ô tô. Xe đầu kéo đang đổ đèo bất ngờ bị lật khiến thùng xe văng trúng xe tải đông lạnh đang lưu thông theo hướng ngược lại. Chưa dừng lại, xe đầu kéo tiếp tục trượt dài về phía trước rồi lao vào xe khách đang lên đèo (đi phía sau xe tải đông lạnh). Lúc này, xe ben lưu thông phía sau không kịp xử lý đã tông vào xe khách. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương phải đi cấp cứu. (Ảnh: ATGT) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Xe Đầu Kéo Mất Lái Gây Tai Nạn Liên Hoàn. (Nguồn: ANTV)

