Tướng Lương Tam Quang: Giám đốc CDC Hà Nội nhận tội và nộp lại tiền

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 chiều 5/5, trả lời báo chí liên quan vụ việc nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19 tại CDC Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thông tin, ngày 22/4 Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm trong mua sắm thiết bị phòng chống COVID-19 tại CDC Hà Nội, bắt 6 bị can, 1 bị can được tại ngoại.



Tướng Quang cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tiến hành điều tra, xác minh làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Trụ sở CDC Hà Nội.

Quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

“Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, tự nguyện khắc phục hậu quả và nộp lại số tiền” - trung tướng Lương Tam Quang nói.

Giám đốc CDC Hà Nội nhận tội, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án liên quan đến CDC Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung khẩn trương làm rõ hành vi của các bị can, thu hồi tài sản Nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội đã nhận tội, nộp lại tiền chênh lệch.

Đề cập đến một số địa phương, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho hay, qua nắm tình hình ở các địa phương, Bộ Công an đã tham mưu cho Thủ tướng, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương có báo cáo về việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch; đồng thời, thanh tra các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, nhất là mua sắm máy thở…

“Khi thanh tra Bộ Y tế hoặc thanh tra các tỉnh thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý theo quy định”, Thứ trưởng Bộ Công an nói.