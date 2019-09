Tung tin sai về “vi khuẩn ăn thịt người“, cô gái xinh đẹp bị triệu tập

(Kiến Thức) - Sở Thông tin và Truyền thông phối với Công an tỉnh Quảng Bình, triệu tập chủ nhân facebook đăng tải thông tin việc “vi khuẩn ăn thịt người” gây hoang mang dư luận.

Ngày 18/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng Công an tỉnh xử lý chủ trang Facebook tung tin đồn thất thiệt về việc Quảng Bình xuất hiện 3 ca nhiễm bệnh 'vi khuẩn ăn thịt người' đang điều trị tại BV Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Chủ tài khoản facebook đăng tin sai sự thật về vi khuẩn ăn thịt người là H.T.H (SN 1996), trú tại phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới (Quảng Bình). Tại cơ quan công an, H. đã thừa nhận thông tin đó do chính mình trực tiếp đăng tải. Người này khai nhận do nghe mọi người kể nên đăng lên facebook của mình để cảnh giác.

H.T.H tại cơ quan Công an. Sau quá trình làm việc tại cơ quan chức năng, H. đã xóa status chứa thông tin sai sự thật, có lời cải chính thông tin và xin lỗi cộng đồng mạng vì thông tin mình đăng tải. Hành vi của Huyền đã vi phạm Điểm e, Khoản 1, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. H. đã phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật về vi khuẩn ăn thịt người , xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới nói riêng và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung. >>> Xem thêm video: Lâm Đồng: "Bản án" cho người tung tin sai sự thật