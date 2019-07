Ba trẻ em bị bắt cóc đưa lên xe tải chở đi ở Nghệ An là sai sự thật

Chiều 17/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết thông tin về việc 3 trẻ em bị một người đàn ông bắt cóc đưa lên xe tải chở đi đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật. Hiện cơ quan công an đang xác minh làm rõ động cơ của việc tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

3 em nhỏ đi lạc được đưa vào trụ sở Công an xã Diễn Kỷ chăm sóc - Ảnh: Tú Nguyễn

Chiều nay 17-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết thông tin 3 trẻ em bị bắt cóc lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Hiện cơ quan công an đang xác minh làm rõ động cơ của việc tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.



Trước đó, vào sáng cùng ngày 17-7, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vào sáng ngày 16-7, 3 em gồm Nguyễn Công Th. (14 tuổi), em Nguyễn Văn H. (10 tuổi) và em Nguyễn Văn Th. (9 tuổi, cùng trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) chở nhau bằng xe đạp đi chơi thì bất ngờ bị một người đàn ông "bắt cóc" đưa lên một chiếc xe ôtô chở đi. Khi xe ôtô lưu thông trên Quốc lộ1A đoạn qua xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, lợi dụng tài xế đi vệ sinh, 3 em đã trốn thoát khỏi xe ôtô. Rạng sáng ngày 17-7, người dân phát hiện 3 trẻ em này đứng bên đường nên báo cho cơ quan công an. Các em được đưa về trụ sở và bàn giao cho gia đình ngay sau đó.

Ngay sau khi sự việc trên được đăng tải đã được chia sẻ trên mạng xã hội rộng rãi. Nhiều người dân hoang mang, lo lắng khi đọc những thông tin trên.