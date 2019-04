Sẽ xử phạt Webtretho vì xúc phạm gia đình liệt sỹ Trường Sa

Ths.LS Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp trả lời trên VTC, hành vi của Webtretho xúc phạm gia đình liệt sỹ là vi phạm nghiêm trọng Luật An ninh mạng.

Luật sư Cường nói, Luật An ninh mạng với 7 chương, 43 điều, quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Trong đó có quy định cấm đưa các thông tin sai sự thật, làm nhục, vu khống.

Theo Luật sư Cường, Điều 9 của Luật an ninh mạng cũng quy định xử lý vi phạm về an ninh mạng. Theo đó, người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật an ninh mạng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Như vậy, những thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác hoặc tung tin sai sự thật trên mạng xã hội, mạng viễn thông, mạng Internet nhằm gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang trong quần chúng hoặc xúi giục người khác hành hạ bản thân hoặc vi phạm pháp luật...là vi phạm luật An ninh mạng.

Nếu chưa gây ra hậu quả xấu cho xã hội, hành vi chưa được xác định là nguy hiểm cho xác hội thì hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 174/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện.

Trong đó, mục 3, Điều 64 Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp cho biết. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Nếu hành vi đưa, truyền thông tin trên mạng xã hội, mạng Internet gây hiệu ứng xấu trong xã hội, nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc gây hệ luỵ xấu trong xã hội đến mức nguy hiểm cho xã hội thì tuỳ vào từng hành vi cụ thể mà có thể áp dụng luật hình sự để xử lý về một trong các tội danh như: Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 Bộ luật hình sự năm 2015.

"Mọi tổ chức, cá nhân đều cần phải có hiểu biết pháp luật về các hành vi được phép, hành vi bị cấm trên mạng xã hội. Mọi hành vi sai trái trên mạng xã hội đều có thể gây hại cho người khác và đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Đến nay Việt Nam đã có tương đối đầy đủ các quy định và chế tài để nhận diện những hành vi gây hại trên mạng xã hội và có các chế tài tương ứng để xử lý vi phạm, đảm bảo văn minh, an toàn trong không gian mạng và hạn chế những tác động tiêu cực đến xã hội từ không gian mạng", LS Cường nói.