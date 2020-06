Từ Sài Gòn xuống Long An mua dâm rồi giết nữ chủ quán

(Kiến Thức) - Hoài khai nhận do không có tiền nên bắt xe từ Sài Gòn xuống quán cà phê của chị Ng. ở Long An gạ mua dâm và được chị này đồng ý. Sau khi mua dâm xong, Hoài bóp cổ nạn nhân cho tới chết rồi trói tay lục lọi lấy tiền, vàng.

Tối 15/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Long An cho biết, đã bắt giữ nghi can Nguyễn Vũ Thanh Hoài (23 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nghi can Hoài khai do thiếu tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Nghi can Hoài khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do không có tiền tiêu xài nên anh ta nảy sinh ý định đi cướp. Sau đó, Hoài lên kế hoạch đi tới các quán cà phê chỉ có 1 chủ ở tỉnh Long An để cướp tài sản.

Sáng 9/6, Hoài bắt xe buýt đi từ TPHCM xuống xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và vào quán cà phê do chị P.T.Ng. (35 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú tỉnh Long An) làm chủ uống cà phê. Sau khi quan sát, Hoài thấy quán chỉ có mình chị Ng. nên nói chuyện gạ gẫm mua dâm.

Sau đó, chị Ng. đồng ý giá mua dâm là 350 ngàn đồng rồi cả 2 “hành sự”. Khi vừa xong, Hoài dùng tay bóp cổ chị Ng. khiến chị này tử vong. Hoài dùng dây trói 2 tay chị Ng. bỏ vào nhà vệ sinh và lục lọi lấy đi ĐTDD, hơn 280 ngàn đồng, 2 nhẫn vàng của nạn nhân rồi đóng cửa quán cà phê tẩu thoát.

Công an phong toả hiện trường.

Hoài bắt xe buýt từ tỉnh Long An về lại TPHCM mang 1 chiếc nhẫn đi bán với giá 2 triệu động. Sau đó, Hoài bắt xe khách lên TP.Đà Lạt và mang bán chiếc nhẫn còn lại với giá 1 triệu đồng.

Thời gian này, Hoài lên mạng xem tin tức về vụ việc do mình gây ra. Tiếp đó, Hoài bắt xe trở về TPHCM tiếp tục lẩn trốn ở huyện Bình Chánh.

Chiều 14/6, trinh sát phát hiện Hoài đang ở xã Lê Minh Xuân nên bao vây khống chế bắt giữ.

Trước đó, khoảng 9h ngày 9/6, một người hàng xóm đến quán cà phê rủ chủ quán là chị Ng. đi ăn sáng. Người này gọi nhiều lần nhưng không thấy chị Ng. mở cửa, bên trong quán điện còn bật sáng.

Nghi có chuyện chẳng lành, một số người hàng xóm đến cắt khóa cửa vào thì phát hiện chị Ng. đã tử vong trong nhà vệ sinh với tư thế tay bị trói. Một số tài sản của căn nhà bị mất.