Sếp Đèo Cả cầm súng doạ bảo vệ: Công an xác định là súng đồ chơi

(Kiến Thức) - Công an phường 7 (quận Phú Nhuận) xác định khẩu súng mà vị doanh nhân dùng để đánh bảo vệ chung cư PNTechcons là... đồ chơi. Ông Thuỷ sau đó xin lỗi anh Hùng và bảo vệ cũng đã làm đơn rút tin báo tố giác tội phạm.

Liên quan tới vụ việc ông Lưu Xuân Thuỷ (Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả) cầm súng đe đoạ đánh bảo vệ của chung cư PNTechcons (43 Hoa Sứ, quận Phú Nhuận, TP HCM), ngày 15/6, Công an phường 7, quận Phú Nhuận thông báo kết quả xử lý.

Theo đó, qua làm việc với ông Lưu Xuân Thuỷ (chủ sở hữu căn hộ C14.03) và anh Khổng Chí Hùng (nhân viên bảo vệ cao ốc), Công an phường 7 xác định do ông Thuỷ say xỉn nên xảy ra hiểu lầm với anh Hùng, dẫn đến việc ông Thuỷ cầm một vật giống súng đánh anh này nhưng không gây thương tích.

Ông Thuỷ sau đó xin lỗi anh Hùng và bảo vệ cũng đã làm đơn rút tin báo tố giác tội phạm. >>> Mời quý độc giả theo dõi video vụ việc

Hình ảnh ghi lại một doanh nhân cầm súng đoạ và đánh bảo vệ.

Còn về việc ông Thuỷ cầm một vật giống súng màu đen, Công an phường và các đơn vị nghiệp vụ xác định đây là khẩu súng đồ chơi , không phải là súng quân dụng hay là công cụ hỗ trợ như theo thông báo của Ban quản trị cao ốc.

Hiện tại, Công an phường lập hồ sơ vi phạm hành chính đối với ông Thuỷ về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Như đã thông tin, ngày 15/6, Công an phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM vừa tiếp nhận đơn trình báo vụ việc từ Ban Quản lý cao ốc PNTechcons về sự việc người đàn ông nghi dùng súng đe dọa, đánh đập bảo vệ của cao ốc này.

Theo Ban Quản lý cao ốc PNTechcons, khoảng 0 giờ 30 ngày 11/6, tại sảnh lô C, cao ốc PNTechcons có xảy ra vụ việc xô xát giữa ông Lưu Xuân Thủy (chủ sở hữu căn hộ tại đây) với anh Khổng Chí Hùng (là nhân viên bảo vệ) tuần tra ở cao ốc.

Ban quản lý chung cư PNTechcons có văn bản trình báo vụ việc lên Công an Q.Phú Nhuận và Công an P.7

Theo đó, thời điểm trên, ông Thủy đi về đến sảnh lô C trong tình trạng say rượu không kiểm soát được hành vi. Sau đó, ông Thủy cho rằng anh Hùng đã không bấm thang máy khi thấy mình về nên lớn tiếng chửi bới.



Sau đó, ông Thủy về nhà, lấy vật giống súng, quay lại sảnh. Ông Thủy dí vật giống súng vào người bảo vệ Hùng đe dọa, túm tóc và đánh anh Hùng trước mặt của mọi người. Khi mọi người tới can ngăn thì sự việc mới dừng lại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của chung cư ghi lại.