Từ doạ bắn người: Bêu giám đốc hành xử “hổ báo”, du côn

Giám đốc rút dọa bắn người đi đường ở Bắc Ninh: Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), đang làm rõ vụ ông Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long, TP Bắc Ninh) có hành vi dùng súng bắn đạn cao su để đe dọa một tài xế xe tải. Vào 10h ngày 5/9, tại Quốc lộ 18 thuộc địa phận Cầu Ngà, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, ông Nguyễn Văn Sướng điều khiển xe ô tô Fotuner BKS 99A – 306.30 có mâu thuẫn với một tài xế xe tải nên đã dùng súng bắn đạn cao su để đe dọa, sau khi được mọi người can ngăn thì lên xe rời đi. Giám đốc ngân hàng đánh nhân viên bể bơi: Chỉ vì chiếc thẻ bơi của con trai có chút vấn đề, ông Hoàng Mạnh Chung đã đánh nhân viên tại bể bơi Green Swimming (tầng 4, chung cư Riverside Garden, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) và còn mạo danh là công an. Sau khi công an vào cuộc xác minh thì biết được ông Chung là người đã mạo danh công an để thực hiện hành vi xấu. Thực tế, một nguồn tin tại Ngân hàng T cho biết, ông Chung hiện đang là Giám đốc một Chi nhánh ngân hàng T trên địa bàn TP Hà Nội. Một giám đốc nhưng lại hành xử "hổ báo" và còn mạo danh công an để đánh người. Đình chỉ công tác phó tổng giám đốc hành xử như giang hồ: Ngày 16/2/2020, ông Phương đến ngăn cản việc san lấp mặt bằng để triển khai dự án Điện mặt trời Xuân Thọ vì cho rằng đất chưa được bồi thường thì liền bị ông Nguyễn Văn Biền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện Quang Phú Khánh chỉ đạo 1 số người khác bắt giữ, trói tay ra sau, đánh đập rồi ném lên thùng xe bán tải phơi nắng trước lán trại công ty. Sau sự việc, Công ty Cổ phần Quang điện Phú Khánh (chủ đầu tư dự án Điện mặt trời Xuân Thọ) đã thống nhất đình chỉ công tác và thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quang điện Phú Khánh đối với ông Nguyễn Văn Biền. Giám đốc đánh nữ bác sĩ ở Nghệ An: Ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Thắng (Nghệ An) thừa nhận là người tát liên tiếp vào mặt nữ bác sĩ Bệnh viện 115 Nghệ An đêm 18/8/2017. Ngày 27/9/2017,Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, giám đốc Công ty cổ phần xây lắp Tân Thắng, đã nộp phạt 3,6 triệu đồng với hành vi "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác". Ông Thắng là người hành hung một nữ bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Giám đốc nổ súng uy hiếp khi bị đòi tiền lương: Vụ việc ông Bùi Đức Phương, giám đốc Công ty TNHH bảo vệ An Ninh Việt Nhật nổ súng uy hiếp nhân viên cũ và người nhà khi họ đến đòi tiền lương còn thiếu đang làm dư luận hoang mang. Nhiều người chứng kiến cũng như biết đến sự việc qua các kênh thông tin đại chúng đều bày tỏ lo lắng với hành vi ngang nhiên dùng súng để uy hiếp, đe dọa người khác của ông Phương. Video: Tạm giữ tài xế cầm súng dọa “bắn vỡ sọ” người khác vì va chạm giao thông (nguồn VTC 14)

