Hoảng hồn loạt trăn khủng xuất hiện ở Việt Nam, dân ùn ùn đến ngắm

Vào đầu tháng 1/2025, các cán bộ và nhân viên Đội quản lý và bảo vệ rừng Rạch Vẹm ở xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã phát hiện một cá thể trăn gấm dài gần 4m, nặng khoảng 100 kg gần bìa rừng. Sau đó, họ đuổi con trăn khủng về lại môi trường sống tự nhiên. Ảnh: SGGP. Trước đó, vào ngày 2/4/2024, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, thông tin về việc đơn vị đã tiếp nhận một con trăn đất do người dân trên địa bàn tự giác giao nộp để thả về tự nhiên. Cá thể trăn đất này có trọng lượng 85 kg, dài 5,2m. Ảnh: Hạt Kiểm lâm thành phố Huế. Tối ngày 24/2/2024, một lãnh đạo UBND xã Quảng Tiến (huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết người dân địa phương đã phát hiện một con trăn đất dài khoảng 4m, nặng khoảng 15 - 20 kg và ổ trứng trong lúc làm vườn. Ảnh: Người đưa tin. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Quảng Tiến đã phối hợp với người dân bàn giao con trăn trên cho Hạt kiểm lâm huyện Cư Mgar để chăm sóc, hoàn tất các thủ tục rồi thả về tự nhiên. Ảnh: Người đưa tin. Ngày 22/9/2023, Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) phối hợp cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý để tái thả một cá thể trăn dài khoảng 4m, nặng gần 25 kg về với tự nhiên. Ảnh: Đại đoàn kết. Con trăn trên được người dân phát hiện khi đang nuốt một con dê có trọng lượng khoảng 10 kg tại khu rừng sản xuất thuộc thôn Phan Xá Phường (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ). Ảnh: Đại đoàn kết. Tháng 1/2022, một gia đình ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh phát hiện con trăn gấm “khủng” trong nhà nên đã thông báo cho chính quyền và lực lượng chức năng. Ảnh: Công an Nhân dân. Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt được con trăn dài khoảng 3m, nặng 25 kg rồi bàn giao cho Chi Cục Kiểm lâm TP xử lý theo thẩm quyền. Ảnh: Công an Nhân dân. Ngày 16/7/2021, chính quyền xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thông tin về việc một người dân tại xóm 10 bắt được một con trăn nặng gần 40 kg ngay trong vườn nhà. Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Tháng 1/2016, một số người dân ở thôn Trai Trang (thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã phát hiện một con trăn dài hơn 3m và nặng gần 40 kg ở một ngôi mộ. Sau khi đưa con trăn ra ngoài, họ thả nó về khu vực nghĩa trang. Ảnh cắt từ clip/Người lao động. Mời độc giả xem video: Thả 2 con trăn đất quý hiếm về VQG Tràm Chim. Nguồn: THĐT1.

Vào đầu tháng 1/2025, các cán bộ và nhân viên Đội quản lý và bảo vệ rừng Rạch Vẹm ở xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã phát hiện một cá thể trăn gấm dài gần 4m, nặng khoảng 100 kg gần bìa rừng. Sau đó, họ đuổi con trăn khủng về lại môi trường sống tự nhiên. Ảnh: SGGP. Trước đó, vào ngày 2/4/2024, Hạt Kiểm lâm thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, thông tin về việc đơn vị đã tiếp nhận một con trăn đất do người dân trên địa bàn tự giác giao nộp để thả về tự nhiên. Cá thể trăn đất này có trọng lượng 85 kg, dài 5,2m. Ảnh: Hạt Kiểm lâm thành phố Huế. Tối ngày 24/2/2024, một lãnh đạo UBND xã Quảng Tiến (huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết người dân địa phương đã phát hiện một con trăn đất dài khoảng 4m, nặng khoảng 15 - 20 kg và ổ trứng trong lúc làm vườn. Ảnh: Người đưa tin. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Quảng Tiến đã phối hợp với người dân bàn giao con trăn trên cho Hạt kiểm lâm huyện Cư Mgar để chăm sóc, hoàn tất các thủ tục rồi thả về tự nhiên. Ảnh: Người đưa tin. Ngày 22/9/2023, Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) phối hợp cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý để tái thả một cá thể trăn dài khoảng 4m, nặng gần 25 kg về với tự nhiên. Ảnh: Đại đoàn kết. Con trăn trên được người dân phát hiện khi đang nuốt một con dê có trọng lượng khoảng 10 kg tại khu rừng sản xuất thuộc thôn Phan Xá Phường (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ). Ảnh: Đại đoàn kết. Tháng 1/2022, một gia đình ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh phát hiện con trăn gấm “khủng” trong nhà nên đã thông báo cho chính quyền và lực lượng chức năng. Ảnh: Công an Nhân dân. Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt được con trăn dài khoảng 3m, nặng 25 kg rồi bàn giao cho Chi Cục Kiểm lâm TP xử lý theo thẩm quyền. Ảnh: Công an Nhân dân. Ngày 16/7/2021, chính quyền xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thông tin về việc một người dân tại xóm 10 bắt được một con trăn nặng gần 40 kg ngay trong vườn nhà. Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Tháng 1/2016, một số người dân ở thôn Trai Trang (thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã phát hiện một con trăn dài hơn 3m và nặng gần 40 kg ở một ngôi mộ. Sau khi đưa con trăn ra ngoài, họ thả nó về khu vực nghĩa trang. Ảnh cắt từ clip/Người lao động. Mời độc giả xem video: Thả 2 con trăn đất quý hiếm về VQG Tràm Chim. Nguồn: THĐT1.