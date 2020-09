Tin nóng ngày 6/9: Giải cứu bé gái bị bố đẻ bạo hành nhiều ngày

Công an Bắc Ninh giải cứu bé bị bố bạo hành nhiều ngày: Ngày 6/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an thị xã Từ Sơn vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát cơ động và phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh giải cứu thành công bé gái bị bố đẻ bạo hành tại khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn. Tiến hành khám xét nhà Kiên, lực lượng Công an thu giữ khoảng 7,7g ma túy, 1 khẩu súng K59 có 1 hộp tiếp đạn 7 viên, trong đó có 1 viên đã lên nòng... Khiển trách trưởng phòng GD&ĐT ôm nữ giáo viên tại nhà riêng: Ngày 5/9, thông tin từ UBND huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) cho hay Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước đã có quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Tùng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bá Thước, do vi phạm đạo đức lối sống. Cụ thể, ông này có quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ giáo viên. Bắt lâm tặc, 2 kiểm lâm bất ngờ bị đâm nhiều nhát: Ngày 6/9, một lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa, cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, truy tìm các đối tượng dùng dao nhọn đâm 2 cán bộ kiểm lâm khi đang làm nhiệm vụ. Vào lúc 00h ngày 2/9, lợi dụng thời tiết giông sét, mưa gió, 2 đối tượng không rõ lai lịch đi bộ lẻn vào phía sau dùng dao nhọn đâm 2 cán bộ, rồi bỏ chạy. Đình chỉ công tác Chủ tịch HĐND xã vì tham gia đánh bạc ở nhà công an: Công an huyện Kiến Xương, ông Nguyễn Quang Huy đã bị bắt quả tang khi đang đánh bạc tại thôn Tri Lễ, xã Vũ Lễ. Canh bạc khiến ông Huy bị bắt được tổ chức tại nhà ông Tiếm, cán bộ Công an xã Vũ Lễ. Sau đó, Đảng bộ xã Vũ Lạc đã đình chỉ tư cách đại biểu HĐND, tạm đình chỉ Phó Bí thư Đảng ủy xã với ông Huy. Cán bộ thanh tra đột tử khi đang làm bài thi chuyên viên: Ông Lê Đức Ánh - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Ngoại ngữ, Tin học Đắk Nông xác nhận, vừa xảy ra một trường hợp thí sinh đột tử khi đang làm bài thi chứng chỉ chuyên viên chính ở trung tâm. Được biết, nạn nhân là ông M.N.S (42 tuổi, cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông). Nhân viên cơ sở karaoke “tắm tiên” với khách: Ngày 6/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang lập hồ sơ để xử lý cơ sở Karaoke Dòng Đời (My Way) ở tổ 2, khu phố 2, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 phòng đang hoạt động có khách hát karaoke, bắt quả tang 2 nữ phục vụ trong tình trạng thoát y, 3 phục vụ nữ không mặc áo nhảy múa với khách. Kế toán Hội người mù Thanh Hoá tham ô hơn 1,1 tỷ đồng: Do tham gia kinh doanh tiền ảo thua lỗ, không có khả năng chi trả nên Nguyễn Thị Hồng Vân đã nảy sinh ý định lập khống hồ sơ, chứng từ để rút tiền của Hội người mù tỉnh Thanh Hóa đang gửi tại Kho bạc nhà nước tỉnh. Nguyễn Thị Hồng Vân đã tham ô hơn 1,1 tỷ đồng của Hội người mù tỉnh Thanh Hóa. Video: Giải cứu bé gái bị bố đẻ bạo hành ở Bắc Ninh

