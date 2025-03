Cận cảnh nhà vườn 8.000m2 của nữ NSND trẻ nhất Việt Nam

Mới đây, thông tin NSND Phạm Phương Thảo làm lễ ăn hỏi ở tuổi 43 với bạn trai tại quê nhà Nghệ An khiến người hâm mộ bất ngờ. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo Trước khi lộ thông tin làm lễ ăn hỏi, Phạm Phương Thảo thu hút sự chú ý với khán giả khi là nữ nghệ sĩ trẻ nhất được tặng danh hiệu NSND cao quý đợt 10. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo Ở tuổi ngoài 40, NSND Phạm Phương Thảo vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, mặn mà. Cô sở hữu khu nhà vườn rộng 8.000m2 ở Thạch Thất (Hà Nội). Ảnh: FB Phạm Phương Thảo Biệt thự nhà vườn được nữ nghệ sĩ mua từ năm 2019. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo Nơi đây có địa thế tầng dốc, dưới đất với nhiều khối đá to nên nữ nghệ sĩ mất nhiều thời gian, công sức để cải tạo. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo Nổi bật trong nhà vườn của NSND Phạm Phương Thảo là hòn non bộ được xây dựng bằng đá tự nhiên. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo ại đây, nữ ca sĩ cho trồng cây xanh, cây ăn quả, hoa lá trang trí, tạo không gian xanh mát, gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo Cây đu đủ sai trĩu quả. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo Phạm Phương Thảo cho biết, thổ nhưỡng và khí hậu mát mẻ giúp cây trái trong vườn phát triển nhanh, không cần tưới nước liên tục. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo Gia đình nữ nghệ sĩ gần như không phải đi chợ mua rau vì vườn lúc nào cũng có rau sạch theo mùa. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo Ban đầu, NSND Phạm Phương Thảo cho xây ngôi nhà này để làm chốn nghỉ ngơi cuối tuần. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo Nhưng sau một thời gian, Phạm Phương Thảo cảm thấy đây chính là nơi mình thuộc và những xô bồ nơi phố thị không còn phù hợp. Ảnh: FB Phạm Phương Thảo Các loại hoa đua nhau khoe sắc trong vườn. Ảnh: FB Phạm Phương ThảoCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

