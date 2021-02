Truy vết liên quan ca nhiễm COVID-19, phát hiện đối tượng truy nã

Qua truy vết công dân liên quan đến các ca nhiễm COVID-19, Công an TP Chí Linh phát hiện Phạm Thế Thỉnh là đối tượng truy nã của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An (nay là TP Thuận An), tỉnh Bình Dương.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã thông qua công tác truy vết.



Theo đó, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và trực tiếp tiến hành truy vết công dân liên quan đến các ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương phát hiện đối tượng Phạm Thế Thỉnh (SN 1952, trú tại Khu dân cư Đại Bát, phường Hoàng Tân, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) là đối tượng truy nã của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An (nay là thành phố Thuận An), tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Phạm Thế Thỉnh.

Năm 2004, Phạm Thế Thỉnh phạm tội trộm cắp tài sản , bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An khởi tố và ra Quyết định truy nã bị can số 1 ngày 24/01/2005.

Vào hồi 18h25’ ngày 22/2/2021, Công an TP Chí Linh đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Thế Thỉnh, đồng thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương còn phức tạp, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương chưa thể nhận bàn giao đối tượng truy nã này. Công an TP Chí Linh đã đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với đối tượng Phạm Thế Thỉnh, đến ngày 23/02/2021 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Công an TP Chí Linh đã tiến hành tạm giữ đối tượng tại nhà tạm giữ Công an TP Chí Linh, phục vụ Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An đến nhận bàn giao đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

