Bị truy nã 26 năm vẫn làm “quan” Cao Phong: Hồ sơ nhân sự “lọt” vào toà án thế nào?

Theo đó, ông Hà Quang Dĩnh - nguyên Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình (ông Dĩnh mới nghỉ hưu từ ngày 1/4/2019) cho biết: "Nguyễn Quang Huy được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong vào khoảng đầu năm 2017.

Khi TAND huyện Cao Phong đề nghị kèm theo hồ sơ, phòng Tổ chức TAND tỉnh Hòa Bình có thẩm định, trong thời điểm thẩm định không phát hiện tài liệu thể hiện Nguyễn Quang Huy đang bị truy nã. Do đó, khi hồ sơ đảm bảo đầy đủ, TAND tỉnh quyết định bổ nhiệm Nguyễn Quang Huy làm Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong".

TAND huyện Cao Phong. (Ảnh: Nhân Dân).

Trước đó, ngày 30/11, Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia” sau 26 năm trốn truy nã.

Tại thời điểm bị bắt ngày 28/11, Huy giữ chức Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân (TAND) huyện Cao Phong (Hòa Bình) và đang được quy hoạch làm thẩm phán.

Nguyễn Quang Huy bị truy nã vào năm 1993 sau khi phạm tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia", hành vi phá hoại một công trình trong hệ thống Thủy điện Hòa Bình. Theo tài liệu tố tụng, năm 1993, Huy cùng bốn bị cáo khác bị đưa ra xét xử và bị phạt tù, còn Huy thì bỏ trốn, cho nên Cơ quan Công an tỉnh đã ra lệnh truy nã đối với Huy.

Trong thời gian lẩn trốn, Huy vẫn sinh sống tại Hòa Bình, làm việc trong cơ quan nhà nước. Thậm chí Huy còn được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong .

Trong quá trình công tác, Huy còn được cử đi học lớp nghiệp vụ Thẩm phán. Tuy nhiên, Huy chưa được bổ nhiệm. Trong quá trình xác minh lý lịch người thân của Huy, cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện Huy có lệnh truy nã cách đây đã 26 năm cho nên đã tiến hành bắt giữ.

Hòa Bình: Xét xử kẻ buôn hơn 1000 bánh heroin