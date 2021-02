Ô tô ùn ứ dài hàng cây số trên cao tốc về Hải Phòng

Sáng 24/2, tình trạng quá tải xảy ra tại nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với QL10, tại địa phận huyện An Lão, TP Hải Phòng vẫn diễn ra. Theo đề nghị của Sở GTVT Hải Dương (sau khi thống nhất với Tổng cục Đường bộ Việt Nam) về việc hạn chế phương tiện qua QL5 cũ và các quốc lộ qua địa bàn từ ngày 15/2, hàng nghìn phương tiện vận tải chuyển hướng lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Việc này dẫn đến tình trạng quá tải, phương tiện ùn ứ dài hàng km trên cao tốc. Tại trạm kiểm soát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng giao với QL10 (huyện An Lão, TP Hải Phòng), lượng lớn xe tải, phương tiện cá nhân lưu thông qua. Do đó, việc kiểm soát, phòng chống COVID-19 của lực lượng liên ngành quá tải, xử lý không xuể. Đại diện BQL cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thông tin, từ khi tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội toàn tỉnh, lưu lượng xe tải qua trạm thu phí tăng đột biến. Đặc biệt, việc kiểm soát phòng chống COVID-19 người và phương tiện qua chốt là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc. Còn đại diện tổ kiểm soát COVID-19 của TP Hải Phòng tại đây thông tin, đối với tài xế và phương tiện từ Hải Dương về lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ. Nếu đủ điều kiện phòng chống COVID-19, tài xế được phép lưu thông vào thành phố. Phương tiện từ Hải Dương hoặc vùng có dịch phải có hợp đồng, đơn hàng cụ thể (nơi sản xuất, nơi giao hàng, nơi nhận) và có các biện pháp chống dịch cụ thể. Tài xế và phụ xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR tại các đơn vị của Bộ Y tế cho phép trong thời gian 3 ngày gần nhất mới được qua chốt. Các doanh nghiệp, chủ phương tiện và các lái xe, phụ xe chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp các thông tin, giấy tờ khi xuất trình với cơ quan chức năng. Riêng trong ngày 23/2, tổ công tác đã từ chối hàng chục phương tiện vì không đủ điều kiện lưu thông. Thông tin từ Sở GTVT Hải Dương, tính đến chiều 23/2, lực lượng y tế đã xét nghiệm và xác định khoảng 1.000 tài xế đủ điều kiện lái xe vận tải hàng hóa, nông sản trong và ngoài tỉnh khi thực hiện giãn cách xã hội.

