Vụ đâm chém ở karaoke Luxury II Hòa Bình: Hung thủ dương tính với ma túy

Liên quan tới vụ đâm chém ở karaoke Luxury II Hòa Bình, ngày 24/2, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan điều tra đang ghi lời khai Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, trú thôn Đồi Chè, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị can trong vụ sát hại 3 người ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình ngày 21/2. Công an tỉnh Hòa Bình cho biết thêm, kết quả test nhanh xác định bị can Dũng dương tính với chất ma túy. Ngoài Dũng còn có 3 người khác trong số nhóm khách đến quán karaoke Luxury II cũng có kết quả dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra đang củng cố lời khai của Dũng để hoàn thiện hồ sơ vụ án mạng. Theo điều tra của cơ quan Công an, tối 21/2, Dũng cùng 13 người đến quán Luxury II ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn. Khi cả nhóm đang hát, Dũng đến quầy lễ tân mượn dao rồi trở lại phòng hát ở tầng một. Dũng dùng hung khí tấn công 7 người trong phòng. Sau khi gây án, hung thủ tự đâm vào bụng. Chiều 22/2, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố Nguyễn Công Dũng về tội Giết người. Ba người chết gồm: Trần Văn S. (SN 1988, ở Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Thị Bạch L. (SN 1990, ở Phúc La, Hà Đông, Hà Nội), Cao Thu N. (SN 1993, ở Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội). Những người bị thương gồm: Bùi Thị Trà M. (SN 2000, ở Thái Nguyên), Đỗ Khánh L. (SN 1998, ở Lý Nhân, Hà Nam), Trần Văn Đ. (SN 1986, ở Chương Mỹ), Đỗ Tiến Đ. (SN 1987, trú khu Chiến Thắng, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ). Hiện vụ đâm chém ở karaoke Luxury II Hòa Bình đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Nơi xảy ra vụ đâm chém ở karaoke Luxury II Hòa Bình. Ảnh: Google Maps.

>>> Xem thêm video: Xác định nghi phạm vụ án mạng 3 người tử vong ở Hòa Bình. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

