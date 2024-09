Truy tố cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cùng nhiều đồng phạm

Ngày 13/9, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 13 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa - Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.

Cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến.

Trong vụ án, cơ quan công tố truy tố bị can Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh về “Nhận hối lộ”. 3 bị can khác bị truy tố cùng tội danh gồm: Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh. Riêng bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC (đang bỏ trốn) bị truy tố tội “Đưa hối lộ”. Bị can Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng với đó, 7 người khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Nhân Chiến là chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh từ năm 2011 - 2015, bí thư Tỉnh ủy từ năm 2015 - 2020. Từ năm 2006 đến năm 2008, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp, xây dựng mới 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện Gia Bình, Yên Phong, Thuận Thành, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du và giao cho Ban QLDA làm chủ đầu tư.

Khoảng giữa năm 2013, trước khi thực hiện 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại Bắc Ninh, bị can Lã Tuấn Hưng (tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Hồng) đến gặp Trần Văn Tuynh đề nghị được hỗ trợ tỉnh xin vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung để tiếp tục triển khai các dự án dở dang trong đó có 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Đổi lại nhóm Công ty Sông Hồng được trúng các gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

Đề xuất này được ông Nguyễn Nhân Chiến đồng ý và chỉ đạo Tuynh, Chung, Hưng báo cáo lại với Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Tiến Nhường (phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) để thực hiện. Cuối năm 2013, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng liên hệ đề nghị Trần Văn Tuynh về việc hỗ trợ xin nguồn vốn bổ sung cho tỉnh Bắc Ninh. Điều kiện bà Nhàn đưa ra cũng giống nhóm Công ty Sông Hồng, xin được trúng thầu 6 gói thầu thiết bị y tế.

Ông Tuynh đã trao đổi, thống nhất với Nhàn, Hưng; sau đó báo cáo bí thư tỉnh về việc phân chia cho Công ty AIC trúng 3 gói thầu, Công ty Sông Hồng trúng 3 gói thầu. Kết quả điều tra xác định, nhóm công ty của Lã Tuấn Hưng và nhóm Công ty AIC được phân chia, trúng 6 gói thầu cung cấp thiết bị y tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 48 tỷ đồng. Sau khi đã quyết toán các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, vào các dịp lễ, Tết các từ năm 2015-2017, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã nhiều lần đưa tiền cho ông Chiến, tổng số tiền 3 tỷ đồng.

Nhóm ông Lã Tuấn Hưng cũng đưa tiền cho Trần Văn Tuynh để chuyển cho ông Chiến 5 lần, tổng số 1 tỷ đồng. Tổng số tiền cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh đã nhận để tạo điều kiện cho nhóm Công ty Sông Hồng và AIC trúng thầu là 4 tỷ đồng. Ngoài ra, từ năm 2013 đến năm 2020, cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh nhận tiền, quà biếu của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10 tỷ đồng. Ông Chiến đã sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Nguyễn Hồng Sơn (cựu phó tổng giám đốc Công ty AIC) đã bỏ trốn. Cả hai người đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã. Trong đó bà Nhàn đang bị truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế và truy nã đặc biệt. CQĐT kêu gọi bà Nhàn và ông Sơn ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, đồng thời áp dụng đầy đủ biện pháp đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Trường hợp không ra đầu thú, coi như là "từ bỏ quyền tự bào chữa" và bị truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.