Hà Nam: Bắt nữ quái có 3 tiền án, cho vay lãi “cắt cổ“

Ngày 13/9, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an thị xã Duy Tiên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu (SN 1971, trú tại TDP Tứ Giáp, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Vũ Thị Thu tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 22/8/2024, tại TDP Tứ Giáp, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tổ công tác Công an thị xã Duy Tiên đấu tranh, phát hiện đối tượng Vũ Thị Thu đã cho nhiều người cầm cố xe, vay tiền với lãi suất cao. Cơ quan Công an đã tạm giữ của Vũ Thị Thu 33 chiếc xe mô tô cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Bản thân Thu là đối tượng đã có 3 tiền án về tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, do không có việc làm ổn định, Thu đã thực hiện hành vi cầm cố xe, cho vay tiền lấy lãi cao để kiếm lời, với lãi suất tương đương 456,25%/năm đến 1.825%/năm (gấp từ 20,8 lần đến 91,25 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự).

Với thủ đoạn chỉ cho vay số tiền từ 3 triệu đến 7 triệu đồng/1 lần, trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 ngày, nếu đến hạn, người vay không đến trả tiền chuộc xe, Thu sẽ bán xe. Trong quá trình hoạt động nhận cầm cố xe, cho vay tiền lấy lãi, Thu đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hơn 50 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Công an thị xã Duy Tiên đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.