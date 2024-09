Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Trong đó, Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng.

Cùng tội danh trên, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim; cựu Phó Trưởng phòng Phòng cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Trần Quốc Hùng; cựu Giám đốc Công ty Mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Danh Sơn và 5 người khác bị đề nghị truy tố.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra cũng đề nghị truy tố 3 bị can khác về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết luận điều tra, thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị can tính đến ngày 28/6/2023 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam là hơn 937 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra cũng cáo buộc một số bị can đã lợi dụng chức vụ, vi phạm trong việc Cục Điều tiết điện lực cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Công ty Mua bán điện công nhận ngày vận hành thương mại...

Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, tốt nghiệp Trường mỏ MGRI tại Matxcơva (Nga). Ông từng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 8/2010. Ngày 4/1, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Quốc Vượng.

Tại buổi họp báo Bộ Công an cuối tháng 3, Đại tá Phan Thành Bá - Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra đánh giá vụ án này rất phức tạp, xảy ra trên phạm vi rộng và diễn ra trong thời gian dài, đồng thời liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp.