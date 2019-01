Truy tìm ô tô đâm chết bà cụ rồi bỏ trốn ở Nghệ An

Mọi thông tin cung cấp qua số điện thoại: 0979.844.113 (gặp đồng chí Hào) hoặc 0978.905.994 (đồng chí Điệp). Đồng thời, Công an huyện Anh Sơn kêu gọi lái xe gây tai nạn hãy là người có lương tâm, có trách nhiệm đến cơ quan Công an đầu thú để làm rõ sự việc. Các thông tin do người dân cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối theo quy định.