Xác định nguyên nhân vụ TNGT thảm khốc 13 người chết ở Lai Châu

Chiều tối 19/9, liên quan đến vụ TNGT thảm khốc khiến 13 người chết ở Lai Châu xảy ra sáng 15/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Nguyễn Văn Luy, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan điều tra đã có kết quả ban đầu nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này.

Theo đó, lái xe khách và xe bồn đều có đủ bằng lái còn thời hạn kiểm định và thời gian sử dụng để điều khiển phương tiện xe khách, xe tải. Cụ thể, lái xe tải có giấy phép lái xe hạng C và lái xe khách có giấy phép lái xe hạng E. Qua kiểm tra camera giám sát hành trình do sở GTVT tỉnh Lai Châu cung cấp cho thấy, khi 2 phương tiện di chuyển vào thời điểm xảy ra tai nạn, lúc 9h10, xe bồn đạt tốc độ 109km/h và xe ô tô khách là 51km/h.

Cơ quan điều tra xác định tài xế xe bồn đã sai kỹ thuật trong quá trình đổ dốc gây ra vụ TNGT thảm khốc khiến 13 người chết ở Lai Châu.

Qua xác định, nguyên nhân sơ bộ dẫn đến tai nạn là do lái xe bồn trong quá trình điều khiển phương tiện không thực hiện theo đúng quy trình thao tác kỹ thuật, dẫn đến phanh mất hiệu lực.

“Sau khi cơ quan chức năng bổ hộp số điều tra, số xe tải đang ở 0 (mo) và cần số đang nằm ở cửa số 8. Tại ghế của lái xe và phụ xe khách có dây an toàn, nhưng chưa xác định được có sử dụng hay không và các hàng ghế hành khách không được trang bị dây an toàn”, Đại tá Luy thông tin.

Cũng theo Đại tá Luy, sau khi vụ TNGT xảy ra, đơn vị đã khẩn trương chỉ đạo các đội cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông và công an các huyện tăng cường TTKS trên các tuyến giao thông, tập trung tại các tuyến đường quốc lộ đèo dốc như 4D, 12, nhắc nhở các lái xe kiểm tra kỹ phương tiện trước khi lên xuống đèo và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm tốc độ , để giảm thiểu tai nạn giao thông.

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin, khoảng 9h10 sáng 15/9, tại Km 57+400 trên Quốc lộ 4D qua thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường), xe bồn BKS 24C-063.76 do anh Lò Văn Liều điều khiển đi hướng TP. Lai Châu - Tam Đường, khi đi tới vị trí trên, do xe bồn mất phanh đã va chạm với xe khách 16 chỗ BKS 25B-000.88 cùng chiều do anh Nguyễn Văn Hảo điều khiển.

Hậu quả, vụ tai nạn làm cả 2 phương tiện rơi xuống suối sâu có nhiều đá tảng khiến 13 người chết (trong đó có 2 lái xe), 3 nạn nhân bị thương nặng.

Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.