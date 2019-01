Cao tốc TPHCM – Trung Lương dừng thu phí, hành khách trở lại Sài Gòn…rã rời

Đến gần 19h tối 1/1/2019, hàng vạn ôtô, xe khách, xe tải, container…vẫn xếp hàng dài trên cao tốc TPHCM – Trung Lương nhích từng chút qua trạm thu phí Chợ Đệm (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM) để ra đường dẫn về TPHCM. Trước đó, từ 0h ngày 1/1/2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) đã tạm dừng thu phí trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương. Được biết, nguyên nhân tạm dừng trạm thu phí vì hết thời hạn giai đoạn 1. Trạm sẽ được tạm dừng thu một thời gian để nâng cấp, sửa chữa. Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trước khi cho thu phí trở lại. Đến chiều ngày nghỉ lễ cuối cùng dịp Tết dương lịch 2019, đúng vào thời điểm đường cao tốc TP HCM – Trung Lương tạm dừng thu phí, tấp nập ôtô, xe khách, xe tải…từ các tỉnh miền Tây đổ về Sài Gòn khiến khu vực đường dẫn vào TP HCM bị ùn tắc nghiêm trọng. Suốt từ chiều đến tối ngày 1/1/2019, hàng vạn ôtô, xe khách, xe tải, container…vẫn xếp hàng dài trên cao tốc TPHCM – Trung Lương nhích từng chút qua trạm thu phí Chợ Đệm (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM) để ra đường dẫn về TP HCM. Trước đó từ chiều cùng ngày, nhiều xe khách chở người dân ở các tỉnh miền Tây sau 4 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch trở lại Sài Gòn... Thời điểm này, lượng ôtô, container, xe tải… từ các tỉnh miền Tây cũng chọn hướng lưu thông qua cao tốc TP HCM – Trung Lương nên đã xảy ra ùn tắc vô cùng nghiêm trọng ngay, kéo dài đến đường dẫn hướng ra QL1, đại lộ Nguyễn Văn Linh và đường Võ Trần Chí (thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM). Theo một số nhân viên trạm thu phí thì do từ 0h ngày 1/1/2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) đã tạm dừng thu phí trên tuyến đường cao tốc TP HCM - Trung Lương. Vì vậy nên lượng phương tiện nói trên đã tránh tuyến QL1, lưu thông qua cao tốc nên lượng xe cộ tăng đột biến gấp nhiều lần ngày thường. Cảnh ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực trạm thu phí Chợ Đệm ra đến đường dẫn về các quận, huyện TP HCM. Nhiều hành khách trên các chuyến xe khách trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ tỏ ra vô cùng mệt mỏi, rã rời vì thảm cảnh ùn tắc trên đường dẫn cao tốc TP HCM - Trung Lương. Lực lượng CSGT Đội Phú Lâm (phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM) đã bố trí nhiều CSGT đến để điều tiết, tuy nhiên do càng về tối lượng xe càng nhiều nên giao thông tại khu vực này vẫn diễn biến phức tạp.

Trong khi đó trên tuyến QL1A, đoạn giáp giữa địa bàn tỉnh Long An và TP HCM, dù xe máy từ các tỉnh miền Tây đổ về nhiều nhưng nhờ lực lượng CSGT Trạm Tân Túc (phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM) chủ động tăng cường lực lượng đến các giao lộ để điều tiết, phân luồng giao thông... QL1 không xảy ra tình trạng ùn tắc vì ít xe khách, xe tải...và có lực lượng CSGT chủ động phân luồng, điều tiết. Tạm dừng thu phí, cao tốc TP HCM - Trung Lương tấp nập phương tiện

