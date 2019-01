Bắt đối tượng ma túy tàng trữ cả kho vũ khí trong nhà

(Kiến Thức) - Công an TP Hải Dương vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Nghĩa về hành vi tàng trữ ma túy, thời điểm kiểm tra, công an phát hiện cả kho vũ khí được cất giấu trong nhà đối tượng.

Ngày 2/1/2019, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an TP Hải Dương vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1963 ở số nhà 14 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ.



Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 13h ngày 28/12/2018, Công an thành phố Hải Dương phát hiện tại nhà đối tượng Nguyễn Minh Nghĩa ở số 14 phố Tuệ Tĩnh, TP Hải Dương có nhiều đối tượng hình sự tụ tập nghi sử dụng trái phép ma túy.

Đối tượng Nguyễn Minh Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Khi kiểm tra căn nhà của Nghĩa, lực lượng Công an Thành phố đã bắt quả tang Nghĩa đang có hành vi tàng trữ 2 gói ma túy đá trọng lượng 0,614g và 01 tép Hê rô in trọng lượng 0,011g. Lực lượng công an cũng phát hiện và thu giữ 3 khẩu súng (2 súng bắn đạn ghém và 1 khẩu súng hơi) và nhiều đạn của súng quân dụng: K54, AK; trung liên RPD…đạn ghém và nhiều bộ phận nghi là các chi tiết của súng đồng thời thu giữ được nhiều dao kiếm các loại.

Lực lượng công an cũng phát hiện và thu giữ 3 khẩu súng và nhiều đạn của súng quân dụng: K54, AK; trung liên RPD… nhiều dao kiếm các loại. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Ngày 30/12, khi tiến hành lệnh khám xét, Công an Thành phố còn giữ được thêm 12 viên đạn súng thể thao , 01 gói giấy bạc bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là Hê rô in.

Được biết, Nghĩa là đối tượng từng có rất nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện CATP Hải Dương đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật