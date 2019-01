Muôn kiểu chống rét của người dân Hà Nội

Hà Nội đang bước vào những ngày được coi là lạnh nhất trong nhiều năm qua khi nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng trên, dưới 10 độ C. Trên nhiều tuyến phố, không khó để bắt gặp những ngọn lửa nhằm làm giảm bớt không khí lạnh buốt đang bủa vây. Ông Duy Thắng ở đường La Thành tận dụng những mảnh gỗ bỏ đi để sưởi ấm chống giá rét. “Trời lạnh, khách mua hàng ít hơn hẳn nhưng tôi vẫn phải ngồi ngoài này để đón khách” Phần lớn những người lao động chân tay, phải làm việc ngoài trời đều tranh thủ tìm cách làm ấm cơ thể. Một nhóm người chạy xe ôm, xe ba gác khi không có khách ngồi sưởi ấm bên hồ Đắc Di. “Tuy ngồi gần hồ hơi lạnh nhưng có khách gọi là chúng tôi đi được luôn”, một lái xe chia sẻ.Những mảnh gỗ, thân cây được nhiều người nhặt nhạnh từ mọi nơi mang về để sưởi ấm.Bên trong vườn thú Thủ Lệ, người phụ nữ này cũng nhóm lửa để xua tan cái lạnh. Những con hươu trong vườn thú cũng được đốt lửa để giữ ấm.Chị Hà đưa con từ Ninh Bình đi chơi Thủ Lệ. “Hôm nay đỡ lạnh hơn hôm qua nên tôi tranh thủ cho các cháu đi chơi. Cháu bé được bịt kín nên tôi cũng yên tâm”.Đôi bạn trẻ Thiện và Vân kịp sắm cho mình chiếc mũ lông hình thú khá ấm áp với giá 150.000 đồng. Cơ quan khí tượng dự báo, tình trạng rét đậm, rét hại tiếp tục diễn ra diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C và vùng núi cao dưới 3 độ C. Với mức nhiệt này, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá. Người dân mặc áo mưa chống rét. Một người đàn ông mặt đỏ gay khi đi ngoài trời giá lạnh.Đợt rét đậm, rét hại này dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 4/1/2019. Trong thời gian đó, Hà Nội tiếp tục rét hại.

Hà Nội đang bước vào những ngày được coi là lạnh nhất trong nhiều năm qua khi nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng trên, dưới 10 độ C. Trên nhiều tuyến phố, không khó để bắt gặp những ngọn lửa nhằm làm giảm bớt không khí lạnh buốt đang bủa vây. Ông Duy Thắng ở đường La Thành tận dụng những mảnh gỗ bỏ đi để sưởi ấm chống giá rét. “Trời lạnh, khách mua hàng ít hơn hẳn nhưng tôi vẫn phải ngồi ngoài này để đón khách” Phần lớn những người lao động chân tay, phải làm việc ngoài trời đều tranh thủ tìm cách làm ấm cơ thể. Một nhóm người chạy xe ôm, xe ba gác khi không có khách ngồi sưởi ấm bên hồ Đắc Di. “Tuy ngồi gần hồ hơi lạnh nhưng có khách gọi là chúng tôi đi được luôn”, một lái xe chia sẻ. Những mảnh gỗ, thân cây được nhiều người nhặt nhạnh từ mọi nơi mang về để sưởi ấm. Bên trong vườn thú Thủ Lệ, người phụ nữ này cũng nhóm lửa để xua tan cái lạnh. Những con hươu trong vườn thú cũng được đốt lửa để giữ ấm. Chị Hà đưa con từ Ninh Bình đi chơi Thủ Lệ. “Hôm nay đỡ lạnh hơn hôm qua nên tôi tranh thủ cho các cháu đi chơi. Cháu bé được bịt kín nên tôi cũng yên tâm”. Đôi bạn trẻ Thiện và Vân kịp sắm cho mình chiếc mũ lông hình thú khá ấm áp với giá 150.000 đồng. Cơ quan khí tượng dự báo, tình trạng rét đậm, rét hại tiếp tục diễn ra diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C và vùng núi cao dưới 3 độ C. Với mức nhiệt này, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá. Người dân mặc áo mưa chống rét. Một người đàn ông mặt đỏ gay khi đi ngoài trời giá lạnh. Đợt rét đậm, rét hại này dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 4/1/2019. Trong thời gian đó, Hà Nội tiếp tục rét hại.