Trưởng phòng an ninh đối nội CA tỉnh Bình Dương tử vong do COVID-19

Công an Bình Dương tối ngày 4/8 xác nhận, thượng tá Phan Minh Phương (SN 1968) là Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh này vừa qua đời vì liên quan COVID-19.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Dương gửi Bộ Công an, thượng tá Phan Minh Phương (SN 1968) là Trưởng Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Bình Dương.



Ngày 23/7, khi xét nghiệm tại bệnh xá của cơ quan trước khi đi công tác địa bàn, thượng tá Phương có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, ông Phương được đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến ĐHQG TP.HCM.

Ảnh minh họa.

Đến ngày 2/8, bệnh nhân được chuyển về điều trị tại bệnh viện dã chiến tỉnh Bình Dương (phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên). Tuy nhiên, đến sáng ngày 4/8 bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, do đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên đơn vị đã đề xuất Bộ Công an không tổ chức lễ tang theo nghi thức đối với thượng tá Phương để phòng, chống dịch bệnh. Sau khi tình hình dịch bệnh được khống chế ổn định sẽ tổ chức lễ truy điệu sau.

Báo cáo của của Sở Y tế Bình Dương, tính từ 6h00 đến 17h00 ngày 04/8/2021, Bình Dương ghi nhận thêm 844 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 1.876 ca. Trong 1.876 ca mắc có 26 ca tại cơ sở y tế, 1.162 ca tại khu cách ly, 323 ca tại khu phong tỏa và 365 ca qua sàng lọc cộng đồng. Trong ngày có 1.662 bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện; 07 ca tử vong.

>>> Mời độc giả xem thêm video Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới