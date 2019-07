Trùm bảo kê Hưng 'kính' 4 năm tù: Tại sao bà con tiểu thương lo lắng?

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính” - trùm bảo kê chợ Long Biên) và đồng phạm trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên (TP.Hà Nội) đã kết thúc với bản án 48 tháng tù dành cho Hưng "kính", Nguyễn Hữu Tiến 36 tháng tù; Lê Thanh Hải 42 tháng tù; Nguyễn Mạnh Long 42 tháng tù; Dương Quốc Vương 42 tháng tù.



Bản án trên tòa tuyên sau khi đã cân nhắc, xem xét cho các bị cáo đồng phạm những tình tiết giảm nhẹ như các bị cáo đã ăn năn hối cải, việc thành khẩn khai báo có mức độ, đã có bị cáo khắc phục hậu quả, bồi thường cho bị hại…Tuy nhiên, với dư luận, có nhiều ý kiến cho rằng bản án chưa thỏa đáng.

Bởi vụ án Hưng "kính" cùng đám đàn em ngang nhiên Cưỡng đoạt tài sản của bà con tiểu thương tại chợ Long Biên trong suốt thời gian dài là vụ án nghiêm trọng, có đồng phạm, có tổ chức do Hưng "kính" giữ vai trò chính.

Ngay tại phiên tòa, nhắc lại hành vi phạm tội, chủ tọa cho biết, trong suốt thời gian từ ngày 14/3/2018 đến 1/9/2018, Nguyễn Kim Hưng là tổ trưởng tổ bốc xếp số 2 tại chợ Long Biên ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Dù quy định của Ban Quản lý chợ Long Biên, nhóm Hưng “kính” không có quyền phân công người thu tiền bốc dỡ, phải thực hiện việc ghi tên chủ hàng, biển kiểm soát ô tô, số lượng hàng và số tiền thu vào mẫu do Ban Quản lý chợ Long Biên phát hành. Hưng "kính" phải thực hiện đúng hợp đồng bốc dỡ giữa các hộ kinh doanh với Ban Quản lý chợ, không có quyền đuổi xe, sắp xếp xe trong chợ, không có tiền chi tiêu số tiền bốc dỡ hàng hóa mà phải nộp ngay số tiền đã thu trong ngày.

Hưng "kính" và các bị cáo tại tòa.

Cùng với đó, để trục lợi cá nhân, dưới danh nghĩa nhân viên tổ bốc xếp số 2, Nguyễn Kim Hưng đã chỉ đạo đàn em là Dương Quốc Vương, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long sử dụng các thủ đoạn chèn ép, đe dọa bắt các hộ tiểu thương trong chợ Long Biên phải nộp tiền bảo kê dưới dạng tiền mua “lốt” xe.

Những hành vi của Hưng "kính" và đồng phạm đã gây ra là nỗi ám ảnh với các tiểu thương chợ Long Biên, đặc biệt là tiểu thương Nghiêm Thúy Nga (SN 1981, tiểu thương chợ Long Biên) - người đã từng phải chịu đựng sự dọa nạt cũng như chiêu trò bẩn thỉu của Hưng "kính" và đàn em trong suốt thời gian dài, đến mức phải làm đơn tố cáo các đối tượng này khi không thể chịu đựng được nữa.

Tại phiên tòa xét xử, chị Nghiêm Thúy Nga đã bật khóc nức nở đến mức chủ tọa phải mời chị ra ngoài phòng xét xử. Chị Nga bật khóc không chỉ vì nhớ lại những tháng ngày bị Hưng "kính" và đám đàn em chèn ép, "không thuê bốc hàng nhưng vẫn bị bắt nộp tiền". Thủ đoạn của các đối tượng vô cùng liều lĩnh khi điều đối tượng nghiện hút nhảy lên xe uy hiếp vợ chồng chị Nga, thậm chí có đối tượng còn nhổ toẹt vào mặt chị Nga, chửi bởi thậm tệ trước đông người, khiến trong suốt một thời gian dài, hai vợ chồng chị Nga không dám ra chợ để kinh doanh buôn bán. Những hành vi coi thường pháp luật của các đối tượng đã đẩy chị Nga vào đường cùng, 2 lần có ý định tự tử. Ngoài bị khủng bố về tinh thần, vợ chồng chị Nga còn bị thiệt hại lớn về kinh tế khi số tiền mà các bị cáo còn chiếm đoạt của họ hơn 1 tỷ đồng.

Việc chị Nga bật khóc trước tòa còn bởi lý do nỗi sợ hãi Hưng "kính" trong chị luôn tiềm ẩn. "Em sợ lắm mọi người ơi... nhìn mặt hắn (Hưng "kính") là em sợ" - câu nói của tiểu thương Nghiêm Thúy Nga tại tòa khiến nhiều người thấu hiểu nỗi sợ hãi của chị dù bị đẩy đến bước đường cùng, nên buộc phải viết đơn tố cáo dù trong thâm tâm chị vẫn biết có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ khi nào.

Nỗi sợ hãi trên không chỉ chị Nghiêm Thúy Nga mà cũng là nỗi sợ hãi chung của bà con tiểu thương chợ Long Biên. Bởi trong mắt tiểu thương chợ Long Biên, từ lâu Hưng "kính" không chỉ là nhân viên tổ bốc dỡ số 2 mà còn là "bóng ma" gieo rắc sự kinh hãi, ám ảnh mỗi lần hắn và đàn em xuất hiện tại đây. Cùng với đó, Hưng "kính" là một tên xã hội đúng nghĩa với lý lịch bất hảo dày đặc trong quá khư khi từng thực hiện hành vi hiếp dâm, gây tổn hại cho người khác, gây rối trật tự công cộng, từng bị xử phạt hành chính về hành vi cưỡng đoạt tài sản…

Với cái mác giang hồ cộm cán nên ở chợ Long Biên, Hưng "kính" là "ông trùm bảo kê" khi liên tục chỉ đạo các “đàn em” cũng là nhân viên bốc dỡ tại chợ này nhiều lần sử dụng thủ đoạn chèn ép, gây khó khăn, đe dọa các hộ kinh doanh tại chợ với nhiều chiêu thức “bẩn” để cản trở hoạt động kinh doanh của các tiểu thương không chấp hành như đẩy đuổi không cho ô tô của tiểu thương đỗ, cho lái xe đỗ chắn trước cửa ki ốt kinh doanh của tiểu thương, thậm chí kéo cả cá thối, rác thải rải vương vãi trước cửa ki ốt kinh doanh để thu tiền bất chính, cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương.

Thậm chí, khi báo chí phanh phui vụ việc, hai PV Đài truyền hình Việt Nam và báo Phụ nữ TP HCM điều tra lật tẩy hành vi của Hưng “kính” và đồng phạm đã nhận được tin nhắn đe dọa từ một số điện thoại lạ xxx7933 vào đêm 2/12/2018, với nội dung yêu cầu phóng viên dừng lại việc điều tra nếu không "cả nhà sẽ phải chết".

Nỗi sợ hãi của các tiểu thương, đặc biệt chị Nghiêm Thúy Nga kéo dài đến nay ngay cả khi tòa đã tuyên án. Bởi ngay khi kết thúc phiên tòa, khi con trai bị cáo Dương Quốc Vương đến xin lỗi, chị Nghiêm Thúy Nga nói rằng, bản thân chị không kháng án bởi mong muốn các bị cáo tự nhìn nhận ra cái sai của mình và sửa đổi để sau này ra ngoài xã hội đừng đối xử với các tiểu thương khác. Nhưng chỉ đồng ý với mức án này trong điều kiện cảm thấy an toàn còn sau phiên xử, nếu cảm thấy bất an có thể làm đơn gửi đến tòa án.

Tâm sự với báo chí sau đó, chị Nga tiếp tục bày tỏ sự lo lắng: "Tôi lo sợ nhưng không lo sợ trả thù với cá nhân bởi tôi là người sống ở chợ từ bé nên hiểu các đối tượng này còn đáng sợ hơn Khánh "trắng". Khi tố cáo, tôi xác định với cá nhân là bình thường nhưng xảy ra cái gì đó với con cái thì rất lo", chị Nga bày tỏ và nói thêm: "Tôi có cảm giác sau khi rời phiên tòa hoặc khi các bị cáo ra tù, điều gì sẽ xảy ra với tôi…”.

Nỗi lo của chị Nga là có cơ sở không chỉ bởi những gì chị đã phải chịu đựng trải qua trong thời gian bị Hưng 'kính" và đàn em của trùm bảo kê này chèn ép. Mà ngay tại phiên tòa, nụ cười của Hưng "kính" cùng thái độ một mực phủ nhận việc điều hành đường dây “bảo kê” chợ Long Biên theo cáo trạng truy tố mặc dù trước đó lời khai của các "đàn em" của Hưng cho thấy điều ngược lại. Dù sau đó, Hưng "kính" tỏ ra ăn năn hối cải mong tòa xem xét vì bị cáo nhiều bệnh tật nên mong được trở về sớm với gia đình. Nhưng ngần đó chưa đủ để khẳng định Hưng "kính" đã nhận thấy những hành vi sai trái, hối hận về những hành động mà mình đã gây ra.

Một minh chứng rõ ràng nhất, khi có mặt tại tòa ở phiên xét xử vụ án ngày 11/7, ông trùm bảo kê Hưng “kính” bật khóc nức nở khi nhận ra những người thân của mình đến dự phiên tòa. Tuy nhiên, đến phiên xét xử này, Hưng "kính" lại cười tươi. Cho thấy những giọt nước mắt ngày hôm trước không phải là do hối hận về hành vi gây ra và nụ cười ở phiên xét xử mới đây cho thấy có thể bị cáo mường tượng được mức án của mình không nặng như từng nghĩ. Cả nước mắt và cả nụ người đều không có thấy sự ăn năn hối cải của ông trùm bảo kê chợ Long Biên.

Trong khi đó, tuy tòa đã tuyên án nhưng vụ án vẫn còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ như số tiền Hưng và đồng phạm chiếm đoạt của vợ chồng chị Nga lên đến hơn 1 tỷ, phần liên quan đến việc các bị cáo chiếm đoạt của 11 hộ kinh doanh khác tại chợ và đặc biệt chưa làm rõ trách nhiệm của Ban quản lý chợ Long Biên và cả phía trên là UBND quận Ba Đình cùng lực lượng chấp pháp quận. Liệu có thế lực đứng sau để trùm bảo kê Hưng "kính" lộng hành trong suốt thời gian dài như thế?". Phần xét xử đã diễn ra của vụ án như một luật sư đã nói rằng: "Chẳng khác gì chúng ta đang xem bức tranh vẽ con voi, nhưng chỉ được xem mỗi phần chân của nó".

Không phải ngẫu nhiên, tại phiên tòa, Luật sư Trương Anh Tú - người bào chữa cho bị hại Nghiêm Thúy Nga cho biết, mức án dành cho các bị cáo nặng hay nhẹ là quyết định của tòa án và đây không phải là vấn đề lớn. Vấn đề lớn chính là công tác quản lý chợ đầu mối của của cả nước, đó là cái quan trọng nhất. Cơ quan công an địa phương và Ban quản lý chợ Long Biên phải có trách nhiệm bảo vệ chị Nga. Nếu còn tiếp tục xảy ra mất an toàn đối với chị Nga thì sẽ là vấn đề đáng lo ngại về an ninh trật tự.

Bởi hiện dư luận vẫn băn khoăn ngoài những bị can lộ mặt và bị tuyên án hôm nay, còn có những bị can nào chưa bị lộ? Họ có thể tiếp tục gây khó dễ cho các tiểu thương đã tố cáo, phanh phui đường dây Hưng kính hay không? Khi Hưng "kính" ra tù với bản tính như thế có ngựa quen đường cũ hay không? Chắc chắn không một ai trả lời được những câu hỏi trên và nỗi sợ hãi của các tiểu thương chợ Long Biên sẽ còn kéo dài trong tâm trí.