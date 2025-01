Giám đốc tử vong sau tiếng súng và hành trình truy lùng 3 sát thủ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 4/7/2016, tại thôn Bảo Lộc 1 (phường Thanh Châu, TP Phủ Lý) xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là ông Lê Hữu T., Giám đốc một công ty TNHH. Theo cơ quan điều tra, sau khi vào Miếu Thần thắp hương, ông T. đi ra đường thì bị 2 đối tượng đi xe máy, mặc áo chống nắng, dùng súng bắn khiến ông gục ngã. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe máy bỏ chạy. Ông T. sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Tại hiện trường, Công an thu giữ 4 vỏ đạn, 3 đầu đạn súng K54. (Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng) Ông T. là người có nhiều mối quan hệ phức tạp. Vì thế, Ban chuyên án tập trung vào các đối tượng giang hồ cộm cán, có mâu thuẫn trong làm ăn, sinh hoạt với ông T. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi và phân tích các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là người trên địa bàn, nắm rõ quy luật sinh hoạt và hành trình đi lại của ông T. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc nhiều khả năng là mâu thuẫn trong làm ăn, mà cụ thể là sự tranh giành của các băng nhóm về việc khai thác cát tại địa phương. (Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng) Qua rà soát camerra và thu thập lời khai của các nhân chứng, cơ quan công an thấy nổi lên một đối tượng khả nghi là Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, trú tại phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam). (Ảnh CAND) Đạt từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới được tha tù sau khi chấp hành bản án 5 năm. Về nhà, Đạt liên tiếp có các hành vi vi phạm pháp luật như: Cho vay nặng lãi, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng… Ngày 6/8/2016, khi được triệu tập lên làm việc, Đạt tỏ ra khá bình thản. Anh ta nói mình có họ hàng với ông T, vì thế không thể có việc ra tay sát hại ông này. Trước đó, trong đám tang của nạn nhân, Đạt cũng xuất hiện. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tuy vậy, trước những bằng chứng cơ quan công an thu thập được, Đạt đã phải cúi đầu nhận tội. Từ lời khai của Đạt, các đối tượng Lê Việt Hoàn (35 tuổi) và Lê Thái Duy (28 tuổi, cùng trú tại TP Phủ Lý) lần lượt bị bắt giữ. Theo đó, do có mâu thuẫn từ trước với ông T., Đạt đã liên hệ với Hoàn và Duy rồi thuê hai đối tượng này sát hại ông T. với giá 500 triệu đồng. Đạt đã chuẩn bị một khẩu súng quân dụng K54 cùng đạn rồi dẫn Hoàn tới khu vực Ba Sao (Hà Nam) tập bắn. (Ảnh CAND) Nắm được thói quen của ông T. hay đi lễ vào các ngày Rằm và mùng 1 tại Miếu Thần, Đạt thống nhất với Hoàn sẽ bắn khi ông T. đi lễ. Ngày 19/6/2016, Hoàn cùng Duy mang súng đến khu vực Miếu Thần chờ, nhưng hôm đó ông T. không đến. Đến khoảng 6h ngày 4/7 (tức ngày 1/6 Âm lịch), Hoàn cùng Duy tới Miếu Thần. Hoàn đi vòng lối sau Miếu Thần và nấp ở gần cổng. Thấy ông T. đi ra, Hoàn đi từ phía sau cách nạn nhân 2m, rút súng bắn ông T. gục tại chỗ. Sau đó, Hoàn bỏ chạy đến chỗ Duy đã nổ máy chờ sẵn, tẩu thoát. Trên đường bỏ chạy, Hoàn gọi điện thoại cho Đạt thông báo đã bắn chết ông T. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến cổng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, cơ sở Hà Nam (TP Phủ Lý), Hoàn, Duy gặp Đạt đi ô tô đến và cùng nhau chạy đến hồ Tam Trúc, Đạt dừng xe và tự tay tháo rời các bộ phận của súng rồi vứt xuống. Khi Đạt đang định đốt hai áo chống nắng thì có người đi qua nên vứt xuống rìa đường. Hoàn cũng vứt sim và điện thoại ở vệ đường. Sau đó, Đạt, Hoàn và Duy trở về, cùng uống bia đến 22h thì giải tán. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đầu tháng 11/2018, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Nguyễn Sỹ Đạt và Lê Việt Hoàn mức án tử hình về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" (tổng hình phạt là "tử hình"); Lê Thái Duy bị tuyên phạt 19 năm tù về tội "Giết người", 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" (tổng hình phạt là 20 năm tù giam). >>> Xem thêm video: Cướp ngân hàng bằng súng, bắn trả khi bị vây bắt ở Lâm Đồng.

