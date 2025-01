Thông tin mới vụ sản xuất phân bón giả liên tỉnh

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2023 đến nay, vợ chồng bà Nguyễn Thị Cẩm My và ông Bùi Minh Chánh đã cho sản xuất và bán ra thị trường gần 30.000 tấn phân bón giả. Số phân bón giả này được phân phối ở 12 tỉnh, thành phố: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng và TP HCM.

Với thủ đoạn tinh vi, 2 vợ chồng “trùm” phân bón đã đứng ra thành lập tổng cộng 9 công ty khác nhau gồm: Công ty Cổ phần Thương mại phân bón Nam Dương; Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ- VINA; Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón MONACO; Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón AGIUM-CANADA; Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón UKRAINE; Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón Ngọc Thiên Kim; Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón Quốc tế Hòa Kỳ-SRV; Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón Quốc tế ISRAEL-CHEMICAL; Công ty Cổ phần tập đoàn phân bón Chín Con Rồng.

Việc thành lập các công ty trên với mục đích thuận tiện cho các đối tượng quảng cáo và “tuồn” phân bón giả ra thị trường để phân phối đến 187 đại lý ở 12 tỉnh, thành phố.

Cơ quan chức năng xác định, trong năm 2023, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường trên 13.000 tấn phân bón giả; năm 2024 số lượng là trên 16.000 tấn và trong vòng 8 ngày đầu tháng 1 năm 2025, các đối tượng đã sản xuất và “tuồn” ra thị trường 501 tấn phân bón giả.

Như đã thông tin, qua khám xét khẩn cấp các địa điểm kinh doanh có liên quan ở nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Đắk Nông, Long An, Bình Định, TP HCM…, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ 1.408 tấn phân bón, trên 4.000 tấn nguyên liệu, 463.662 bao bì các loại và nhiều tài liệu, tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự về “sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”, đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 195 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Thị Cẩm My - Tổng Giám đốc Công ty CP thương mại phân bón Nam Dương (SN 1984, trú tại 223 đường Hoa Lư, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Bùi Minh Chánh - Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ- VINA (SN 1983, trú tại 11 Nguyễn Phi Khanh, khu phố 10, phường Tân Định, TP HCM), Võ Thị Hồng Nhung – Kế toán tổng hợp, Công ty CPthương mại phân bón Nam Dương (SN 1992, trú tại thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định , Nguyễn Dương Thịnh - Kế toán kho, Công ty CP thương mại phân bón Nam Dương (SN 1989, trú tại thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý toàn diện vụ án theo quy định.

