Trốn thuế 1,8 tỷ, Chủ tịch Công ty VK Market bị khởi tố

Ngày 14/2, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trương Thị Vinh (45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH hai thành viên VK Market) để điều tra về tội Trốn thuế.

Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH hai thành viên VK Market.

Kết quả điều tra xác định năm 2023, Trương Thị Vinh với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty VK Market đã chỉ đạo và thực hiện buôn bán, kinh doanh hàng hóa online có hành vi trốn thuế gây thất thoát cho ngân sách nhà nước trên 1,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH Hai thành viên VK Market có trụ sở tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán các sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp như: Kem bôi da, sữa tắm trắng, kem trống nắng, kem trị nám...

Theo giới thiệu của trang web công ty, hệ thống của công ty trải dài khắp cả nước với hơn 1.000 đại lý tại Hà Nội, Tp.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu, Thanh Hóa… với hàng nghìn sản phẩm độc quyền phân phối chính hãng của Công ty VK Market.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.