Trộm tiền công đức ở Côn Đảo, 4 đối tượng gặp “kết đắng”

Kiến Thức, Công an huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng từ tỉnh Sóc Trăng đi tàu ra Côn Đảo thực hiện vụ trộm tiền công đức tại di tích Miếu bà Phi Yến (hay còn gọi là An Sơn miếu). An Sơn miếu (Miếu bà Phi Yến) ở huyện Côn Đảo, nơi các đối tượng trộm tiền công đức và bị bắt giữ. Chiều nay 19/4, trao đổi nhanh với PV, Công an huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng từ tỉnh Sóc Trăng đi tàu ra Côn Đảo thực hiện vụtại di tích Miếu bà Phi Yến (hay còn gọi là An Sơn miếu).

“Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo mở rộng điều tra, cũng như làm rõ số tiền các đối tượng lấy trộm trong thùng công đức”, đại diện Công an huyện Côn Đảo thông tin.

Theo nguồn tin riêng của Kiến Thức, 4 đối tượng nói trên đi tàu từ tỉnh Sóc Trăng ra huyện Côn Đảo. Rạng sáng ngày 18/4, chúng đột nhập vào Miếu bà Phi Yến lấy trộm thùng tiền công đức.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Vào Chùa trộm tiền công đức, bị sư trụ trì bắt tại trận - Nguồn: VTC14:

Sau khi lấy sạch số tiền, cả bọn vứt thùng đựng tiền xuống ao nước ở An Hải. Nguồn tin cũng cho biết, các đối tượng đem tiền lẻ đến ngân hàng ở địa phương để đổi và chiều cùng ngày, chúng nhanh chóng ra bến cảng đón tàu trở về đất liền.

Phát hiện nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn, nhân viên ngân hàng đã báo Công an huyện Côn Đảo; đồng thời nhận tin trình báo mất tài sản từ Ban quản lý Miếu bà Phi Yến, lực lượng công an đã kịp thời có mặt tại bến tàu bắt giữ, đưa cả 4 đối tượng về trụ sở công an để làm việc.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và công an tiến hành thu giữ được toàn bộ tang vật có liên quan.

Được biết, cùng với nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương (nơi an nghỉ của nữ Anh hùng Võ Thị Sáu), di tích nhà tù Côn Đảo… Miếu bà Phi Yến là chốn linh thiêng đối với những người dân trên đảo, cũng như du khách.

Miếu Bà đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xếp hạng di tích cấp tỉnh. Hàng năm cứ vào ngày 18/10 âm lịch, nhân dân Côn Đảo đều tổ chức lễ giỗ bà rất long trọng và thường là làm cỗ chay để tưởng nhớ.