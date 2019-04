Công an TP HCM có Phó Giám đốc mới

(Kiến Thức) - Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, vừa được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Phó Giám đốc cơ quan này.

Phó Giám đốc Công an TP HCM. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang (thứ 2 từ phải sang) được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP HCM từ ngày 17/4. Chiều 18/4, tại trụ sở Công an TP HCM, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Nguyễn Sỹ Quang (trưởng Phòng tham mưu Công an TP HCM) làm

(sinh năm 1970, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, tân Phó Giám đốc Công an TP HCM phát biểu tại lễ nhận Quyết định bổ nhiệm. Tại buổi lễ, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM đã thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an TP HCM đối với đại tá Nguyễn Sỹ Quang(sinh năm 1970, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo thành phố, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã dìu dắt, hỗ trợ để mình thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua.

Ông Quang cho hay sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cương vị mới, không phụ lòng tin tưởng của cấp trên.

