Công an liên tục bắt giữ hàng tạ, hàng tấn ma túy

Theo Trung tá Tạ Đình Tuấn - Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), c ác manh mối và thông tin đối tượng cầm đầu thì đã rõ nhưng công an đang truy tìm. Trường hợp đối tượng này trốn ra quốc tế thì truy nã quốc tế để truy bắt. Tang vật ma túy hiện đã bàn giao cho công an tỉnh.

Cũng trong ngày 18/4, Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) thông tin đang tạm giữ đối tượng Giàng A Cấu (38 tuổi, trú bản Tà Dê, xã Lóng Luông) để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Giàng A Cấu cùng tang vật tại cơ quan công an. Trước đó vào khoảng 16h40 ngày 17/4, Cấu bị Công an huyện Vân Hồ cùng lực lượng chức năng khác vây bắt. Trong tình cảnh đó, đối tượng phóng xe máy nhằm bỏ trốn rồi ẩn náu vào khu rừng ven quốc lộ 6. Tuy nhiên, Cấu đã bị bắt 1 giờ đồng hồ sau đó cùng với tang vật gần 6,5kg heroin cùng 198 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác.

Cuối tháng 3/2019, một ô tô chở gần 1 tấn ma túy cũng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Cụ thể vào khuya ngày 27/3, Đội CSGT An Sương cùng lực lượng 363 Công an TP HCM đã phát hiện xe tải (biển số tỉnh Thái Nguyên) nghi vấn tại khu vực ngã tư An Sương, huyện Hóc Môn, nên chặn lại kiểm tra.

Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều thùng cát-tông chứa gần 900 bánh ma túy với tổng khối lượng khoảng 300kg. Nghi can người nước ngoài và lái xe nhanh chóng bị khống chế. Trước đó khi xuống xe, lái xe người Việt và một người đàn ông người nước ngoài xuống xe xin "bồi dưỡng" cho CSGT nhưng bị từ chối.