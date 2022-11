Triệu Quân Sự và những lần vượt ngục... nhận kết đắng!

Triệu Quân Sự (SN 1991, trú tại bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) càng lớn càng đam mê chơi game. Năm 2011, Sự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, được biên chế vào một đơn vị thuộc Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên). Trong thời gian này, Sự thường xuyên vi phạm kỷ luật, trộm cắp tài sản và đào ngũ. Ngày 22/8/2012, Triệu Quân Sự đào ngũ đi lang thang rồi gây ra vụ giết người và cướp tài sản, nạn nhân là một nữ chủ quán cà phê ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Ngày 24/8/2012, Sự bị bắt giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tháng 3/2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên) tuyên phạt Triệu Quân Sự án tù chung thân với 3 tội danh "Giết người", "Cướp tài sản" và "Đào ngũ". Ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự cùng một phạm nhân khác đang thi hành án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân khu 5, cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát. Đến chiều tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm, Bộ Công an đã bắt được Sự khi y đang chơi game tại một quán internet ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Triệu Quân Sự được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Năm 2016, sau khi bị bắt, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam" và 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Tổng hình phạt tù là chung thân, đồng thời bị đưa về Trại giam quân sự khu vực miền Trung tiếp tục thi hành án. Sau lần vượt ngục đầu tiên bị bắt, thay vì nghiêm túc chấp hành án, Triệu Quân Sự lại nung nấu ý nghĩ tiếp tục bỏ trốn. Sau nhiều ngày âm thầm chuẩn bị, chiều 3/6/2020, khi đang phục vụ ở khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân Khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi), Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Sau khi vượt khỏi trại giam, Sự đến khu dân cư gần trại giam, vào nhà dân lấy trộm một áo thun, một quần đùi và một quần vải tối màu mặc vào người rồi tiếp tục chạy về hướng Quốc lộ 1A. Trong quá trình trốn chạy, Sự đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 19h30 ngày 18/6/2020, sau nửa tháng trốn trại, khi đang chơi game tại quán internet HT (đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), Sự bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ bắt theo quyết định truy nã. Ngày 18/12/2020, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đưa ra xét xử vụ Triệu Quân Sự về tội "Trốn khỏi nơi giam" và "Trộm cắp tài sản". Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam" và 3 năm tù về "Tội trộm cắp tài sản", hình phạt chung cho cả 2 tội là 6 năm tù. Tổng hình phạt chung thân tại bản án số 03/2016/HSST ngày 16/6/2016 của Tòa án quân sự Quân khu 5, buộc bị cáo Triệu Quân Sự phải chịu hình phạt chung là chung thân, thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tù chung thân là ngày 18/12/2020. Chiều 31/5/2022, Triệu Quân Sự đã trốn khỏi trại giam của Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Đây là nơi Sự chấp hành bản án chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ, Trốn khỏi nơi giam và Trộm cắp tài sản. Trong quá trình trốn trại, Sự nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 14h15 ngày 1/6, trong khi chạy trốn đến khu vực chợ Vừng, thuộc xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, Triệu Quang Sự đã bị Tổ công do đại úy Nguyễn Huy Hiệu, Trưởng Công an xã, đại úy Lê Hoàng Thạch, Phó Trưởng Công an xã và trung úy Vũ Văn Hùng, Công an viên xã Yên Dương, huyện Hà Trung phát hiện, phối hợp lực lượng Quân đội và quần chúng nhân dân bao vây, bắt giữ. Ngày 25/11/2022 tại Hội trường Trại giam quân sự Khu vực miền Bắc (T974), Tòa án quân sự Quân khu 4 đã tuyên phạt bị cáo Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam” và 3 năm tù “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp mức hình phạt cho cả 2 tội là 6 năm tù. Tổng hợp với bản án số 02/2020/HS-ST ngày 18/12/2020 của Tòa án quân sự Quân khu 5, buộc bị cáo Triệu Quân Sự phải chịu hình phạt là chung thân. >>> Xem thêm video: Triệu Quân Sự kể lại hành trình vượt ngục đến khi bị bắt thế nào?

Triệu Quân Sự (SN 1991, trú tại bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) càng lớn càng đam mê chơi game. Năm 2011, Sự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, được biên chế vào một đơn vị thuộc Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên). Trong thời gian này, Sự thường xuyên vi phạm kỷ luật, trộm cắp tài sản và đào ngũ. Ngày 22/8/2012, Triệu Quân Sự đào ngũ đi lang thang rồi gây ra vụ giết người và cướp tài sản, nạn nhân là một nữ chủ quán cà phê ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Ngày 24/8/2012, Sự bị bắt giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tháng 3/2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên) tuyên phạt Triệu Quân Sự án tù chung thân với 3 tội danh "Giết người", "Cướp tài sản" và "Đào ngũ". Ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự cùng một phạm nhân khác đang thi hành án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân khu 5, cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát. Đến chiều tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm, Bộ Công an đã bắt được Sự khi y đang chơi game tại một quán internet ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Triệu Quân Sự được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Năm 2016, sau khi bị bắt, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam" và 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Tổng hình phạt tù là chung thân, đồng thời bị đưa về Trại giam quân sự khu vực miền Trung tiếp tục thi hành án. Sau lần vượt ngục đầu tiên bị bắt, thay vì nghiêm túc chấp hành án, Triệu Quân Sự lại nung nấu ý nghĩ tiếp tục bỏ trốn. Sau nhiều ngày âm thầm chuẩn bị, chiều 3/6/2020, khi đang phục vụ ở khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân Khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi), Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Sau khi vượt khỏi trại giam, Sự đến khu dân cư gần trại giam, vào nhà dân lấy trộm một áo thun, một quần đùi và một quần vải tối màu mặc vào người rồi tiếp tục chạy về hướng Quốc lộ 1A. Trong quá trình trốn chạy, Sự đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 19h30 ngày 18/6/2020, sau nửa tháng trốn trại, khi đang chơi game tại quán internet HT (đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), Sự bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ bắt theo quyết định truy nã. Ngày 18/12/2020, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đưa ra xét xử vụ Triệu Quân Sự về tội "Trốn khỏi nơi giam" và "Trộm cắp tài sản". Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam" và 3 năm tù về "Tội trộm cắp tài sản", hình phạt chung cho cả 2 tội là 6 năm tù. Tổng hình phạt chung thân tại bản án số 03/2016/HSST ngày 16/6/2016 của Tòa án quân sự Quân khu 5, buộc bị cáo Triệu Quân Sự phải chịu hình phạt chung là chung thân, thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tù chung thân là ngày 18/12/2020. Chiều 31/5/2022, Triệu Quân Sự đã trốn khỏi trại giam của Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Đây là nơi Sự chấp hành bản án chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ, Trốn khỏi nơi giam và Trộm cắp tài sản. Trong quá trình trốn trại, Sự nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 14h15 ngày 1/6, trong khi chạy trốn đến khu vực chợ Vừng, thuộc xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, Triệu Quang Sự đã bị Tổ công do đại úy Nguyễn Huy Hiệu, Trưởng Công an xã, đại úy Lê Hoàng Thạch, Phó Trưởng Công an xã và trung úy Vũ Văn Hùng, Công an viên xã Yên Dương, huyện Hà Trung phát hiện, phối hợp lực lượng Quân đội và quần chúng nhân dân bao vây, bắt giữ. Ngày 25/11/2022 tại Hội trường Trại giam quân sự Khu vực miền Bắc (T974), Tòa án quân sự Quân khu 4 đã tuyên phạt bị cáo Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam” và 3 năm tù “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp mức hình phạt cho cả 2 tội là 6 năm tù. Tổng hợp với bản án số 02/2020/HS-ST ngày 18/12/2020 của Tòa án quân sự Quân khu 5, buộc bị cáo Triệu Quân Sự phải chịu hình phạt là chung thân. >>> Xem thêm video: Triệu Quân Sự kể lại hành trình vượt ngục đến khi bị bắt thế nào?