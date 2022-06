Đã bắt được tội phạm vượt ngục Triệu Quân Sự

Chiều 1/6, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự sau hơn 12 giờ đồng hồ truy bắt. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá, Triệu Quân Sự bị Công an xã Yên Dương, huyện Hà Trung bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã này. Công an tỉnh Thanh Hoá đã huy động tối đa lực lượng để tham gia truy bắt đối tượng. Được biết, Triệu Quân Sự cho bị bắt ở khu vực cầu Cừ, xã Yên Dương, huyện Hà Trung. Trước đó, chiều 31/5, Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam của Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Đây là lần thứ 3 tù nhân này vượt ngục. Trước đó, Sự đang chấp hành bản án chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ, Trốn khỏi nơi giam và Trộm cắp tài sản. Triệu Quân Sự là quân nhân Quân khu 1. Trong thời gian là binh nhì, Sự thường xuyên trộm cắp và đào ngũ. Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cà phê ở quận Long Biên (Hà Nội) để cướp tài sản. Năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự tù chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ. Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự đã vượt ngục. Sau khi bị bắt, năm 2016, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi giam và 3 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân. Đến chiều 3/6/2020, khi đang chấp hành án tù tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân khu 5 đóng tại Quảng Ngãi, Triệu Quân Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Sau 15 ngày lẩn trốn, Sự bị bắt khi đang ở một quán điện tử tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. >>> Xem thêm video: Kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự giết người vì mê chơi game. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

