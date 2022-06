Hình ảnh lực lượng chức năng lập chốt vây bắt Triệu Quân Sự

Tối 31/5, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, phát thông báo khẩn về việc Triệu Quân Sự (32 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, người đang chấp hành án phạt tù chung thân) đã vượt ngục. Khoảng chiều tối 31/5, Sự trốn khỏi trại giam T974 ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá thuộc Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. Sự là tội phạm giết người, cướp của, rất manh động và nguy hiểm. Vì vậy, người dân khi phát hiện Sự không chủ động tiếp cận, cần báo ngay cho cơ quan chức năng qua số điện thoại 098.373.6704 hoặc cơ quan công an, quân đội gần nhất. (Ảnh: NLĐO) Đặc điểm nhận dạng phạm nhân Triệu Quân Sự. (Ảnh: PLO) Ngay sau khi nhận thông báo của cơ quan chức về việc phạm nhân Triệu Quân Sự bỏ trốn khỏi trại giam, xã Thanh Long, huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hoá) đã lập nhiều chốt chặn xuyên đêm để kiểm soát các phương tiện ra vào địa phương. (Ảnh: NLĐO) Lực lượng công an, quân đội được huy động để truy bắt Triệu Quân Sự. (Ảnh: VTC News) Chính quyền xã Thành Long đã huy động lực lượng phối hợp với quân đội lập 6 chốt kiểm soát. (Ảnh: Dân Việt) Các chốt luôn có 3 người túc trực. (Ảnh: Dân Việt) Các chốt chặn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác. (Ảnh: Dân Việt) Mọi công dân khi ra vào địa bàn đều bị lực lượng chức năng kiểm tra. (Ảnh: Dân Việt) Các lực lượng chức năng tham gia truy bắt. (Ảnh: Dân Việt) Hiện toàn bộ xã Thành Long đã được kiểm soát. (Ảnh: PLO) Lực lượng chức năng làm việc xuyên đêm để truy tìm Triệu Quân Sự. (Ảnh: Dân Sự) (Ảnh: NLDO) UBND xã Thành Long cũng mở cửa xuyên đêm để tiếp nhận thông tin từ người dân. (Ảnh: Dân Việt) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Tên sát nhân Triệu Quân Sự lần thứ 3 trốn khỏi trại giam. (Nguồn: SKĐS).

