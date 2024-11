Hai loại hoa khiến rắn độc khiếp vía, nhà nào cũng nên trồng

Rắn, với khả năng săn mồi và nọc độc nguy hiểm, luôn là mối đe dọa lớn đối với con người. Tuy nhiên, thiên nhiên cũng ban tặng những phương pháp tự nhiên để đối phó với loài bò sát này. Một người chuyên bắt rắn chia sẻ rằng, rắn sợ hai loại hoa, đó là hoa lan tỏi và cây sả. (Ảnh: NC State College of Natural Resources) Hoa lan tỏi có lá xanh, giòn, bóng và dày, khi bóp nhẹ có mùi tỏi nhẹ thoang thoảng. Thân cây leo, cành nhẵn, mềm dẻo vươn dài, có thể cao từ 2m đến 5m.(Ảnh: Jiffy Plants) Mùi tỏi đặc trưng của hoa lan tỏi giúp đuổi rắn và côn trùng như ruồi muỗi.(Ảnh: Outdoor Happens) Nên trồng hoa lan tỏi trên ban công, sân trong hoặc trước cửa nhà để ngăn rắn.(Ảnh: Organikos) Cây sả là loại cỏ sống lâu năm, mọc thành bụi cao từ 0,8 đến 1m.(Ảnh: Indigo Herbs) Lá cây sả dài và hẹp, khi bóc ra có mùi thơm đặc trưng.(Ảnh: GardeningSG) Mùi hương của sả không chỉ chống muỗi mà còn xua được rắn.(Ảnh: Northwest Exterminating) Nên trồng vài bụi sả trong sân vườn, ban công hoặc trước cửa nhà để vừa cung cấp rau gia vị, vừa ngăn cản rắn.(Ảnh: The Spruce) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài hoa chơi Tết độc từ trong ra ngoài, ngửi thôi cũng chóng mặt.

