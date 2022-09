Triệt phá băng nhóm khét tiếng chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh

Theo đó, từ trung tuần tháng 8/2022, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy.



Chiều ngày 14/8/2022, chị Trần Thị Thuý, sinh 1978, trú tại xã Hoà Bình dựng xe máy nhãn hiệu Honda SH Mode màu xanh tím than, BKS: 15B2 – 399.07 trước cửa quán cafe Moka ở xã Thuỷ Đường rồi đi vào trong. Chỉ ít phút sau chị quay ra, chiếc xe đã không cánh mà bay.

Tiếp đến, ngày 20/8/2022, trên địa bàn huyện lại xảy ra 2 vụ trộm xe với tổng thiệt hại lên tới 55 triệu đồng.

Sau đó 3 ngày, tại khu vực cây xăng Quán Toán, quận Hồng Bàng, hai tên trộm đang kỳ cạch phá khóa chiếc xe máy Honda Airblade màu vàng – đen, BKS: 15B1 – 666.23 đang dựng trước cửa văn phòng Công ty Greenway ở số 527 Hùng Vương thì bị người dân phát hiện hô hoán. Chủ xe vội chạy ra song đã muộn, hai tên đã thao tác xong nhảy lên xe máy và chạy mất hút.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: X.N

Theo thông tin từ ảnh, clip do người dân cung cấp, trinh sát Đội Truy nã-truy tìm (Đội 6) Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng xác định, nhóm đối tượng gây ra các vụ trộm xe máy trên gồm 2 tên, đi xe Honda Wave màu đen. Cái khó là chưa thể xác định được hang ổ và điểm xuất phát, vì cứ sau mỗi lần “ăn hàng” gọn ghẽ chúng lại tẩu thoát theo các hướng khác nhau. Ở Thủy Nguyên thì chạy vào nội thành hoặc ra đường 10, ở Quán Toan thì nhao sang Kiến An. Kiểm tra các cửa ngõ ra vào thành phố từ An Dương, Vĩnh Bảo đến Cát Hải, Đồ Sơn, Dương Kinh... không thấy hai tên đạo chích có đặc điểm như trên; chỉ còn hướng Đông Bắc.

Nghiên cứu kỹ hiện trường các điểm xe máy bị mất, trinh sát phán đoán đối tượng đang lẩn trốn tại một khu dân cư thuộc phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Rà soát khoảng 50 căn nhà trong khu vực này, duy nhất có ngôi nhà số 334 An Tiên người thuê trọ ít đến ở, gần như bỏ hoang. Sau một tuần lập án truy xét, Đội 6 tung trinh sát tiến hành giám sát mọi động tĩnh căn phòng trên.

Đến ngày 29/8/2022, lực lượng mật phục tại số 334 An Tiên bất ngờ phát hiện đúng hai đối tượng trên chiếc xe máy Honda Wave màu đen từ trong nhà trọ phóng ra và bị bắt giữ sau đó.

Tại Cơ quan Công an, hai đối tượng trên khai nhận: Khoảng đầu tháng 8/2022, Đào Như Dưỡng, sinh 1989 và Vũ Đăng Thuân, sinh 1994, cùng quê Thái Thụy, Thái Bình bàn bạc nhau thuê nhà trọ tại tỉnh Quảng Ninh để đi “chôm” xe máy tại các địa phương. Đây là nơi tụ họp của đám đạo chích và là nơi tập kết “hàng”.

Ngoài ra, Dưỡng còn thuê thêm một phòng trọ ở tổ 2, khu phố 3B, Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh về ngủ hằng ngày. Đều là đối tượng hình sự (mỗi tên đều có 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp và Cướp giật tài sản) nên Dưỡng và Thuân nhanh chóng thống nhất: Dưỡng sẽ là người điều khiển xe và cảnh giới cho Thuân vào trộm cắp tài sản, số tiền kiếm được sẽ chia đôi. Để thực hiện kế hoạch, Dưỡng mua 4 đầu tuốcnơvít (loại phi 8) bằng kim loại và 1 tay công hình chữ “L” để làm đầu vam phá khoá xe máy.

Trong tháng 8/2022, Đào Như Dưỡng và Vũ Đăng Thuân đã cùng nhau thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy.

Có “hàng”, Dưỡng liên lạc với Trần Đức Mạnh, sinh 1993, trú tại thôn 10, Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng để bán xe.

Tang vật và dụng cụ hành nghề trộm cắp của các đối tượng. Ảnh: X.N

Từ lời khai của Dưỡng và Thuân, Cơ quan CSĐT-CATP đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đức Mạnh về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Ngoài 4 đầu vam và 1 tay công hình chữ “L” để phá khóa, 1 xe máy Honda Wave màu đen là công cụ phương tiện trộm cắp tài sản, Cơ quan điều tra còn thu giữ thêm 4 xe máy là tang vật trong vụ án, 3 ĐTDĐ.

Vừa qua, cơ quan CSĐT – CATP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Đào Như Dưỡng và Vũ Đăng Thuân về tội Trộm cắp tài sản quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự; Trần Đức Mạnh về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có quy định tại khoản 1, Điều 323 Bộ luật hình sự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

