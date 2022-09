Hải Phòng: Vờ đặt hàng rồi lừa “cuỗm” luôn Iphone 11 promax

Tối 21/9/2022, Tổ công tác HP22 - Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng nhận được tin báo từ anh N.Đ.S, trú tại xã An Thắng, huyện An Lão về việc: Khoảng 20h35 cùng ngày, anh cùng bạn là R, trú tại xã An Tiến, huyện An Lão, đi sang huyện Tiên Lãng để giao điện thoại Iphone 11 promax trị giá khoảng 12 triệu đồng cho khách hàng có tên Facebook là “Hồ Tuấn”.

Vũ Tuấn Đạt tại cơ quan chức năng. Ảnh: CAHP Khi đi đến cầu Ắn (cũ) lối vào thôn Ắn, xã Quyết Tiến, Tiên Lãng, cả hai gặp một nam thanh niên giới thiệu là người đã đặt mua chiếc điện thoại. Sau khi trao đổi và đưa điện thoại, nam thanh niên kia ngay lập tức đút vào túi qụần rồi nhảy lên xe rồ ga bỏ chạy về hướng thôn Ắn.



Ngay khi nhận tin, tổ công tác HP22 - Công an huyện Tiên Lãng đã triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường, tổ chức xác minh.

Đến 23h30 cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng Vũ Tuấn Đạt , sinh 2002, trú tại thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, hiện ở tại thôn Chàm, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, thu giữ tang vật là 1 điện thoại Iphone 11promax màu đen.

Tại cơ quan công an, Vũ Tuấn Đạt khai nhận đây là chiếc điện thoại đã chiếm đoạt của anh S.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

