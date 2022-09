Hải Phòng: Thành công với mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC

Vừa qua, ban Pháp chế HĐND thành phố Hải Phòng đã có buổi làm việc với Công an thành phố Hải Phòng về kết quả, tình hình thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2022 và khảo sát thực tế công tác PCCC tại một số địa điểm.



Theo báo cáo của Công an TP Hải Phòng, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 174 vụ cháy, làm chết 3 người, bị thương 15 người, ước tính thiệt hại hơn 50 tỷ đồng.

Công an thành phố Hải Phòng kiến nghị thành phố trang bị thêm xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ xe thang và có chính sách đối với lực lượng chữa cháy tại các thôn, tổ dân phố, bảo đảm PCCC từ cấp cơ sở.

Đoàn công tác đi thực tế PCCC tại một số cơ sở kinh doanh.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban ghi nhận kết quả lực lượng Công an toàn thành phố đạt được trong thực hiện công tác PCCC thời gian qua. Công an thành phố Hải Phòng đã tham mưu với UBND thành phố ban hành nhiều văn bản kịp thời chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai chủ trương của Chính phủ, Bộ và Thành uỷ trong công tác PCCC.

Thành viên các Ban HĐND thành phố Hải Phòng đề nghị Công an thành phố rà soát, phân loại theo mức độ nguy cơ cao, thấp về an toàn PCCC để kiến nghị các cấp chính quyền, sở, ngành có biện pháp thích hợp phòng ngừa, hạn chế tối đa sự cố cháy, nổ xảy ra, nhất là trong khu vực dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh khí hoá lỏng, tái chế, nhựa, dệt may.

Công tác tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC cần thực hiện thường xuyên, liên tục, để hoạt động này trở thành ý thức tự giác mỗi người dân, người đứng đầu các tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp. Công an thành phố sớm tham mưu với UBND thành phố hướng dẫn liên ngành, địa phương trong công tác PCCC, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn đã khảo sát thực hiện PCCC tại Đồi Thiên văn và chung cư Bắc Sơn trên địa bàn quận Kiến An; Trung tâm tiệc cưới Hải Đăng; cơ sở karaoke Full House thuộc quận Ngô Quyền và cơ sở karaoke New KTV trên địa bàn quận Hải An.

Các hộ gia đình thuộc tổ liên gia tập huấn, hướng dẫn sử dụng phương tiện PCCC, CNCH

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Hải Phòng đã ra mắt nhiều mô hình “Tổ liên gia an toàn Phòng cháy chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”.

Đây là lực lượng PCCC tại chỗ, được trang bị kỹ năng chữa cháy, đảm bảo an toàn cho khu dân cư trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra tại địa bàn, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Thông qua mô hình, tất cả người dân ở hộ gia đình, khu dân cư, các cơ sở trên địa bàn đều được hướng dẫn, tuyên truyền, được tiếp cận, hướng dẫn sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ, xử lý, thực tập thuần thục các kỹ năng về PCCC, các tình huống cháy nổ khi xảy ra, góp phần hạn chế các vụ cháy nổ gây thiệt hại đến người và tài sản.

