Hải Phòng:Cảnh giác với thủ đoạn cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng và một số địa phương trong cả nước, xuất hiện tình trạng các đối tượng sử dụng các giấy tờ giả đăng ký mở nhiều tài khoản ở ngân hàng với tên chủ tài khoản mạo danh. Sau đó sử dụng những tài khoản này để giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng phục vụ cho các hoạt động phạm tội như rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền hỗ trợ cho các đổi tượng, tổ chức hoạt động chống đối chính quyền gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; phục vụ cho các hoạt động phạm tội hình sự như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi qua mạng, đánh bạc qua mạng…Đồng thời, cũng là phương tiện để tội phạm ngân hàng lợi dụng hoạt động, gây mất an ninh an toàn trong lĩnh vực ngân hàng.

Trước đó, vào ngày 5/8 vừa qua, khi lực lượng An ninh kinh tế phát hiện 1 đối tượng sử dụng Căn cước công dân giả để mở tài khoản tại một Phòng giao dịch Ngân hàng trên đường Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân.

Lực lượng Công an phối hợp ngân hàng xây dựng mô hình camera an ninh để phòng ngừa phát hiện tội phạm. Ảnh:CAHP

Tang vật thu giữ gồm: 2 điện thoại nhãn hiệu Samsung; 14 căn cước công dân (trong đó có 7 căn cước công dân hoàn chỉnh đã có ảnh và đầy đủ thông tin, 7 căn cước công dân bị tẩy ảnh); 71 SIM điện thoại; 3 giấy thẻ tài khoản ngân hàng; 47 ảnh chân dung cỡ 2x3 và 5 ảnh chân dung cỡ 3x4 của nhiều người; và nhiều giấy decan dán trong có ảnh, sổ căn cước công dân, tên người để làm căn cước công dân giả.

Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thu mua Căn cước công dân (CCCD) tại các cửa hàng cầm đồ, rồi dùng nhiều phương thức “chế” CCCD giả; từ đó sử dụng mở 7 tài khoản tại nhiều ngân hàng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đến ngày 16/8, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng trên về tội “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Để phòng, chống loại tội phạm trên, Công an thành phố đề nghị người dân không mở hộ, cho mượn, cho thuê, mua, bán tài khoản ngân hàng và CCCD để các đối tượng dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật, nếu phát hiện thấy ai có hành vi trên thì thông báo cho Cơ quan Công an phối hợp giải quyết.

