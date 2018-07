“Trận đồ” cá độ mùa World cup

Kỳ cuối: Sau tiếng còi là… ác mộng!



Cá độ đã làm mất đi nét đẹp thuần tuý của thể thao khi đằng sau tiếng còi của trận đấu, là những màn sát phạt không khoan nhượng bằng tiền và cả… tương lai.

Một đường bóng lăn, trăm nhà ly tán

Nguyễn Quốc Thanh (21 tuổi) quê ở tỉnh Khánh Hoà và đang là sinh viên một trường đại học có tiếng ở TPHCM. Mới đây, gia đình nam sinh này phải lao đao vì cậu con trót vay nặng lãi của xã hội đen để chơi cá độ. Từ một học sinh ưu tú, do quá mê đội Tây Ban Nha, Thanh đã lao vào cá cược theo lời rủ rê của nhóm bạn.

Kết quả thắng chẳng thấy đâu, chỉ thấy sau vài trận đấu, cậu con quý tử đã lậm vào nợ nần hơn 300 triệu đồng khiến cha mẹ ở quê phải khăn gói vào Sài Gòn để trả nợ “chuộc thân”. “Nó từ chỗ hâm mộ “thằng” Tây Ban Nha mà mê muội vào trò đỏ đen, đến nỗi kéo cả gia đình vào cảnh… “Tây Bán Nhà” – cha Thanh chua xót nói.

Đó chỉ là một trong số hàng trăm ngàn phận đời phải lao đao theo từng đường bóng lăn mùa World cup. Trong quá trình thực hiện loạt bài điều tra về hoạt động của các tụ điểm cá độ ở TPHCM, phóng viên Báo CATP đã trực tiếp chứng kiến cảnh một người vợ tìm đến quán cà phê Sóng Nhạc (đường Bùi Đình Tuý, P26, Q.Bình Thạnh) van xin chồng mình là một con bạc tên Tâm, ngừng “đâm đầu” vào vòng xoáy cờ bạc.

Các con bạc bị Công an Q.Bình Thạnh bắt quả tang khi tham gia cá độ tại quán cà phê Sóng Nhạc vào đêm 2-7

“Đủ rồi anh à! Đừng cá độ nữa. 2 mẹ con tôi khổ lắm rồi, anh còn chưa tỉnh sao?”. Đáp lại lời van lơn đó, chỉ là một ánh mắt vô hồn của gã chồng mù quáng. “Dzô…! Một “nho” rồi. Mai anh lấy nhà lại cho em!” – tiếng hò reo ăn mừng của người chồng khi đội bóng mà anh ta nằm “độ” ghi bàn, đã khiến người vợ bị “nhấn chìm” giữa đám đông. Chị bất lực, đành dắt xe ra về với nước mắt chảy dài trên gò má.

Sau đêm đó, chúng tôi không còn gặp lại Tâm thêm lần nào nữa. Hỏi ra mới biết, tay này đang bị Lâm (chủ quán cà phê Sóng Nhạc) và đồng bọn truy lùng vì còn thiếu 20 triệu tiền cá độ. “Thằng đó là “chúa chổm” ở đây. Mấy ngày đầu nó cầm tiền ra “khè” người ta. Tới khi thua sạch lại mượn đầu này đầu khác, chơi thiếu. Nó bán hết một căn nhà rồi đó” – Tèo, một con bạc khác, bĩu môi nói về Tâm.

Xét lại hoàn cảnh thì Tèo cũng chẳng hơn bất cứ con bạc nào “ăn nằm” ở “ổ” cá độ đá banh này. Vốn là một ông chủ tiệm cơ khí, Tèo đáng ra phải ăn nên làm ra. Nhưng làm một thì Tèo lại “cúng” vào mấy trận “độ” banh hết mười. Quá chán ngán, vợ Tèo cuối cùng cũng bỏ anh ta đi… tìm hạnh phúc mới.

“Hỏi thật, nào giờ cá độ, anh lời hay lỗ?” – phóng viên hỏi. Tèo im lặng hồi lâu, mở miệng: “Nếu lời thì giờ tao đi xe hơi rồi chứ đâu thê thảm như thế này”. “Biết vậy sao anh vẫn lao vào?”. Nghe tới đó, Tèo chỉ cười gượng gạo và lặng thinh…

Trả giá bằng ngục tù

Không chỉ bị tan nhà nát cửa, ly tán gia đình, nhiều đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong mùa World cup cũng rơi vào tù tội. Ngoài vụ triệt phá hang ổ cá độ tại quán cà phê Sóng Nhạc, đường Bùi Đình Tuý (Q.Bình Thạnh), trong nhiều ngày diễn ra các trận đấu bóng, nhiều đơn vị trực thuộc Công an TPHCM cũng đã tiến hành bắt quả tang hàng loạt vụ cá độ tương tự khác.



Hai nạn nhân của vụ tự tử vì thua độ bóng đá được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM

Cụ thể, vào ngày 27-6, các trinh sát hình sự Công an Q11 đã phá hai đường dây tổ chức cá độ bóng đá nằm trên địa bàn quận này. Theo Công an Q11, hai đường dây tổ chức cá độ bóng đá này do các đối tượng Nguyễn Tấn Lộc (SN 1989, ngụ P3Q11), Trần Đăng Hai (SN 1985) và Phạm Văn Toản (SN 1986, cùng ngụ Q.Tân Bình) cầm đầu. Số tiền thu giữ khỏang 20 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Tiếp tục đến ngày 3-7, Công an TP.HCM cũng đã xoá sổ thành công 2 đường dây cá độ bóng đá World Cup 2018 tại 2 quán cà phê. Tụ điểm đầu tiên là một quán cà phê nằm trên đường Hoàng Sa (P9, Q3) do Ngô Tấn An làm chủ.

Tại đây cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ 18 đối tượng đang cá độ bóng đá ăn tiền trận Nhật Bản - Ba Lan và Colombia - Senegal. An khai với cảnh sát, trước đó quán ế khách nên đã chấp nhận cho Mai Quốc Nam (tự Tý, SN 1982; ngụ quận 3), tổ chức cá độ nhằm tăng lợi nhuận kinh doanh chứ không liên quan gì với người này.

Tuy nhiên, theo điều tra An lại tổ chức cho các con bạc chơi đổ cá ngựa tại quán để thu tiền xâu 10.000 đồng/ván. Trong khi đó, khi bị bắt giữ đối tượng Nam người đứng ra tổ chức cá độ khai nhận, trước khi khai mạc World Cup, Nam lấy một trang mạng cá độ bóng đá của nước ngoài để tổ chức cho các con bạc đến quán cafe cá độ. Khi có người đặt cược, Nam ghi tên và số tiền đặt cược vào cùi giấy màu vàng, sau đó nhập điểm tương ứng với số tiền vào tài khoản của Nam trên trang mạng.

Người đàn ông bị áp giải lên xe tội phạm do tham gia đánh bạc tại quán cà phê Sóng Nhạc, trên tay còn cầm xấp hồ sơ xét tuyển lên trung học cơ sở của con gái mình

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 51 triệu đồng trong người đối tượng Nam là tiền dùng để chung chi cá độ và hơn 42 triệu đồng trong người các con bạc. Trước vụ này, Đội 5 - Phòng PC45 Công an TP.HCM cũng phối hợp Công an Q10, triệt phá ổ cá độ bóng đá ăn tiền tại quán cà phê trên đường Cánh Mạng Tháng 8. Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 24 đối tượng để xử lý cùng tang vật gần 60 triệu đồng. Rồi đây những đối tượng này sẽ nhận lấy bản án nghiêm minh của pháp luật vì lậm sâu vào cám dỗ của những trò sát phạt. Không lối thoát Trong mùa World Cup năm nay, chỉ sau vòng bảng, đã có hàng loạt vụ án đau lòng xảy ra, mà mọi nguyên nhân đều đến từ… cá độ! Cụ thể, vào ngày 27-6, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM đã tiếp nhận hai ca nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ca đầu tiên là anh Phạm Văn N. (47 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP HCM) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, không tỉnh táo. Tại bệnh viện Thống Nhất, anh N. may mắn được các bác sỹ cứu chữa kịp thời, qua cơn nguy kịch. Nguyên nhân dẫn đến việc N. tự tử được xác định là do nạn nhân thua cá độ bóng đá, hết đường nên nghĩ quẫn.

Cảnh cá độ, chung chi tiền cá độ tại quán cà phê Ngồi bên giường bệnh chăm sóc chồng, chị Nguyễn Thị L. (vợ của N.) kể rằng từ ngày giải bóng đá vô địch thế giới khởi tranh, anh này thường xuyên lui tới các tụ điểm có tổ chức cá độ đá banh để bắt cược. “Mấy ngày gần đây ổng cũng có về nói với tôi thua độ đá banh nhưng không nghĩ ổng lại thua đậm đến vậy” – chị L. nói, nước mắt lưng tròng.

Trường hợp thứ hai cũng tương tự. Anh Lê Xuân T. (33 tuổi, ngụ Hóc Môn, TPHCM) vốn là tài xế xe ba gác, thu nhập ngày “3 cọc 3 đồng”. Mùa World cup, bị bạn bè rủ rê, anh T. cũng tập tành đi cá độ! Chỉ trong thời gian ngắn say máu đỏ đen, tiền thắng cược chưa thấy đâu nhưng tiền nợ lên tới 300 triệu đồng. Quá sức chi trả, thấy không còn lối thoát, anh T. nghĩ tới chuyện tự sát.

Vòng xoáy cá độ không chỉ hoành hành ở thị thành mà còn càn quét qua các vùng quê hẻo lánh. Ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà, tới nay người dân bàng hoàng trước vụ nhảy cầu tự vẫn của anh Nguyễn Văn L. Người đàn ông này vốn là một nông dân thứ thiệt, quanh năm chỉ biết quẩn quanh bên ruộng động. Vậy mà World cup đến, chẳng hiểu sao anh biết đường “kéo” trang mạng cá cược về để “gõ”. “Đến chữ “quơ cấp” đọc sao nó còn không biết vậy mà ai bày nó dùng máy tính đánh bạc hay vậy chứ” – bà Lan, một hàng xóm gần nhà L, kể lại.

Kết quả thì ai cũng đoán được! Chỉ sau một tuần “vùi thân” vào các trận bóng ăn thua, anh L. mang nợ hơn 200 triệu đồng và chuyện gì đến cũng đã đến. Ngày tang lễ, nhìn cảnh đứa con gái chưa lên mười của anh ngơ ngác trước bàn thờ của cha, ai cũng xé lòng...