Bí mật trong quán cà phê ở Sài Gòn mùa World Cup

Ngày 3.7, Phòng PC45 Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup trong hai quán cà phê ở quận 3 và quận 10 tạm giữ 42 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc, cá độ trong quán cà phê Pleiku Phố bị cảnh sát phát hiện. Trước đó, vào khuya 28.6, Đội 5, PC45 phối hợp cùng Công an quận 3 ập vào kiểm tra quán cà phê Pleiku Phố trên đường Hoàng Sa (phường 9, quận 3) do Ngô Tấn An làm chủ, bắt giữ 18 đối tượng đang cá độ bóng đá ăn tiền trong trận Nhật Bản- Ba Lan và Colombia-Senegal.



Mai Quốc Nam (36 tuổi, ngụ quận 3) đối tượng đứng ra tổ chức cá độ khai trước thời điểm khai mạc World Cup, Nam lấy tài khoảng trên trang “bong88.com”, để tổ chức cho các con bạc đến quán cà phê cá độ.

Khi con bạc đặt cược, Nam ghi tên và số tiền đặt cược vào cùi giấy màu vàng, sau đó nhập điểm tương ứng với số tiền vào tài khoản của Nam trên trang mạng.

Trong khi đó, An chủ quán cà phê khai do quán ế khách nên chấp nhuận để Nam tổ chức cá độ nhằm tăng lợi nhuận kinh doanh. An khai không có ăn chia gì trong hoạt động cá độ bóng đá với Nam.

Tuy nhiên, thời điểm công an ập vào kiểm tra, phát hiện An đang tổ chức cho các con bạc chơi đổ cá ngựa để thu tiền xâu 10.000 đồng/ván.

Nhiều tang vật có liên quan trong đường dây cá độ này bị công an thu giữ.

Trước đó, Đội 5 phối hợp với Công an quận10 kiểm tra quán cà phê Thanh Hà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 12, quận 10) phát hiện các đối tượng đang tổ chức cá độ bóng đá World Cup.

Ngô Quốc Hùng (người tổ chức đánh bạc) cho biết lấy trang mạng cá độ bong88.com để tổ chức đánh bạc. Các con bạc gặp trực tiếp Hùng hoặc điện thoại, nhắn tin để đặt cược.

Hùng sau đó giao cho con gái nhập điểm và tỉ lệ cược vào tài khoản. Ngoài ra, Hùng còn móc nối với Kha Thị Ngọc Tuyền là người phụ bán quán cà phê gần đó nhận tiền cá cược của khách mang sang cho Hùng và lấy phơi cá độ về đưa cho khách.