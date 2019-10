Trải lòng đẫm lệ của anh trai Thứ trưởng Bộ GĐ&ĐT về ông Lê Hải An

(Kiến Thức) - Ngày 21/10, Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An đã về nơi an nghỉ cuối cùng nhưng với những người thân, bạn bè, đồng nghiệp và ngành giáo dục đó là một nỗi đau, sự mất mát và sự tổn thất vô cùng lớn.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An gặp nạn khi ngã từ tầng 8 trụ sở Bộ này xuống đất và qua đời đột ngột đã khiến tất cả người thân, đồng nghiệp, bạn bè bàng hoàng xót xa, nuối tiếc một người tài năng, đức độ.



Nỗi đau xót tột cùng của người thân được thể hiện qua lời tiễn biệt của ông Lê Hải Khôi – anh trai Thứ trưởng Lê Hải An khiến hàng nghìn người có mặt tại lễ truy điệu tại Nhà tang lễ Quốc gia không cầm được nước mắt. Thứ trưởng Lê Hải An không may gặp nạn qua đời là nỗi đau đớn vô bờ, một tổn thất to lớn, không thể bù đắp của đại gia đình và dòng họ.

"Hải An ơi, em ra đi khi tuổi đời còn đang trẻ, khi sự nghiệp mới chỉ bắt đầu, khi những hoài bão đang dần có cơ hội thực hiện. Nhưng sao lại em đột ngột, đau xót như thế em ơi... Trời ơi sao lại thế?

An ơi, em có biết không, những ngày qua, núi Hồng Lĩnh mây dày bao phủ, dòng sông Lam nước lũ đỏ ngầu, như xuân gió thảm mưa sầu, Hà Thành nước ngập nghẹn câu nhân tình... Người đời khóc về em đấy, Hải An ơi...

Ông Lê Hải Khôi dường nói lời tiễn biệt em trai - Thứ trưởng Lê Hải An gây xúc động mạnh.

Gia đình, dòng họ, người thân càng tự hào về em bao nhiêu, bạn bè, đồng nghiệp, học trò càng nể phục quý mến em bao nhiêu thì giờ đây càng đau xót tiếc thương em bấy nhiêu.

An ơi, còn đâu những giờ phút anh em tranh thủ gặp nhau gần nửa đêm, chú cháu tranh thủ điện thoại lúc tờ mờ sáng để tâm sự, trao đổi, lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ, ông bà.

Còn đâu những hôm mấy anh em cùng nhau đi thăm họ hàng người thân, còn đâu lúc ba anh em quây quần bên bố mẹ nghe kể chuyện cuộc đời, đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam.

Hải An ơi, em cứ yên lòng nhé. Anh Khôi, anh Thanh cùng gia đình lớn, nhỏ sẽ thay phần An chăm sóc bố mẹ, quan tâm chăm lo cho Lê (vợ của thứ trưởng An) và các cháu Nguyên, Khuê (con thứ trưởng An). Đồng nghiệp và học trò sẽ tiếp tục thực hiện những hoài bão tâm huyết của An còn đang dang dở, cầu mong linh hồn em siêu thoát nơi miền cực lạc.

Hãy yên nghỉ và thanh thản nhé An. Vĩnh biệt em, em trai yêu quý!”

Thứ trưởng Lê Hải An xuất thân từ một gia đình trí thức, cha là Nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu, tác giả nhiều cuốn SGK toán phổ thông, người từng nhiều năm làm trưởng đoàn dẫn đội tuyển Việt Nam dự các kỳ thi Olympic toán học quốc tế. Trong khi đó, anh trai ông là GS Lê Hải Khôi, từng là thành viên đội tuyển quốc gia thi Olympic toán quốc tế, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, hiện nay đang công tác tại ĐH Quốc gia Singapore (NTU).

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình, Thứ trưởng Lê Hải An luôn giữ được phẩm chất của người thầy giáo tận tụy, tâm huyết, là một nhà quản lý, một nhà lãnh đạo quyết đoán, có tầm nhìn được kỳ vọng sẽ có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới quản lý, quản trị đại học nói riêng, sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà nói chung trên cương vị Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Lời tiễn biệt đầy đau đớn của anh trai Thứ trưởng Lê Hải An dành cho em mình cũng là tâm trạng, là nỗi đau xót của những người thân trong gia đình.

Sự ra đi đột ngột của Thứ trưởng Lê Hải An không chỉ là sự đau xót, tiếc thương tột cùng của những người thân Thứ trưởng mà còn là sự mất mát, tổn thất to lớn đối với ngành Giáo dục.

Tại lễ truy điệu, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã nói rằng, đây là một tổn thất lớn đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo nói riêng, ngành Giáo dục nói chung, là mất mát đau thương không gì bù đắp được đối với gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

“Đồng chí Lê Hải An là người lãnh đạo nhiệt huyết, có tư duy chiến lược, năng lực cụ thể hoá các chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo; có bản lĩnh, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn hành động tận tâm, đặt hiệu quả công việc và sự phát triển của Bộ, của ngành lên trên hết.Mặc dù thời gian làm Thứ trưởng chưa đầy 1 năm, nhưng là một cán bộ được đào tạo bài bản ở trong và ngoài nước, được tôi luyện và trưởng thành từ cơ sở, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới quản lý, quản trị đại học nói riêng, sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà nói chung”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bày tỏ sự xúc động khi đọc điếu văn tiễn biệt người đồng nghiệp của mình.

Xúc động tang lễ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An - Video: VTC Đồng thời, ông cũng nói rằng, sẽ nguyện tiếp tục thực hiện những ý tưởng, hoài bão, tâm huyết còn dang dở của đồng chí, để phấn đấu hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà.

Với các thầy trò Trường Đại học Mỏ -Địa chất, nơi Thứ trưởng Lê Hải An có 23 năm công tác trong 24 năm đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, sự ra đi đột ngột của Thứ trưởng An khiến thầy trò trường Đại học Mỏ - Địa chất vô cùng bàng hoàng, thương tiếc. Bởi chỉ cách đây gần 1 năm, khi tạm biệt trường để nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông Lê Hải An đã nói “Ra đi để trở về, trường Mỏ - Địa chất mãi trong tôi”. Nhưng hôm nay, Thứ trưởng Lê Hải An đã ra đi mãi mãi khi còn nhiều hoài bão dang dở, nhiều công trình còn đang triển khai và không còn dịp trở về ngôi trường nơi ông gắn bó trong suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của mình.

Những đau đớn, sự tiếc thương vô hạn, những chia sẻ từ đồng nghiệp, người thân cho thấy, Thứ trưởng Lê Hải An đã sống một cuộc đời nhiều ý nghĩa. 24 năm gắn bó với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý, Thứ trưởng Lê Hải An đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp GD&ĐT nước nhà, là tấm gương sáng về một nhà giáo tận tụy, một nhà khoa học say mê nghiên cứu và một nhà quản lý giáo dục tâm huyết, trách nhiệm... với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

Xin dẫn bài thơ của ông Nguyễn Bách Bổng, nguyên Trưởng phòng khoa học công nghệ (Đại học Mỏ-Địa Chất) - người đồng nghiệp Thứ trưởng Lê Hải An để vĩnh biệt người thầy giáo tận tụy, tâm huyết, người truyền cảm hứng và là tấm gương cho nhiều thế hệ sinh viên noi theo, một nhà quản lý, một nhà lãnh đạo quyết đoán, có tầm nhìn nhưng lại rất khiêm tốn, giản dị:

"Bộ Giáo dục báo tin anh mất

Trong tim tôi quặn thắt lòng đau

Tuổi đời nào đã cao đâu

Mà sao trời nỡ hạ khi đầu còn xanh?

Tuổi 48 đời đang độ chín

Đang tin trao trách nhiệm nơi anh

Gửi trọn niềm tin cho ngành

Diệt những kẻ lợi dụng chức danh làm càn

Vậy mà bỗng giữa đàng đứt gánh

Sao ra đi thầm lặng thế anh ơi?

Không trối chăng một lời cùng vợ con với mọi người xung quanh

Mất anh, một mất mát chung

Thầy trò trường Mỏ đau lòng anh ơi..."