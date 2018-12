Trai làng đâm chết người đàn ông đến thăm con riêng giữa đêm

Ngày 12/12, Phòng cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hoài Nam (27 tuổi, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về hành vi Giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Trước đó, khoảng 22h ngày 6/12, ông Trinh (47 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) đến nhà chị T. (31 tuổi, trú xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) để thăm con rồi ngồi ở lại tâm sự với người phụ nữ này.



Gần 1h sáng ngày 7/12, khi ông Trinh đang ở trong nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên kéo vào gây sự. Trong lúc xô xát, người đàn ông bị đâm một nhát chí mạng dẫn đến tử vong .

Ông Tô Văn Bùi, Trưởng Công an xã Quỳnh Thuận cho hay chị T. làm nghề muối, hiện đã có 2 người con. Trong đó cháu trai 5 tuổi được xác định là con riêng của nạn nhân với chị T.