Trả hồ sơ vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần SADECO liên quan ông Tất Thành Cang

Tòa án nhân dân TPHCM vừa có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) và 19 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco, công ty con của IPC) gây thất thoát gần 670 tỷ đồng.



Việc trả hồ sơ để phúc cung làm rõ hành vi phạm tội theo nội dung cáo trạng truy tố. Trước đó, Viện kiểm sát cũng nhiều lần có động thái yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung nhiều vấn đề.

Bị can Tất Thành Cang.

Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, bị can Tề Trí Dũng, cựu tổng giám đốc IPC, chủ tịch HĐQT SADECO có vai trò chủ mưu.

Cụ thể, trong việc phát hành 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, bị can Dũng và các cá nhân có chức vụ tại Công ty Sadeco, Công ty IPC và người đại diện vốn Nhà nước đã thông qua việc bán cổ phiếu của Công ty Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim mà không qua đấu giá, đấu thầu, trái với quy định gây thất thoát tiền nhà nước 1.103 tỷ đồng.

Trong đó, UBND thành phố Hồ Chí Minh thiệt hại 485 tỷ đồng, vốn Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là 184 tỷ đồng, phần còn lại là thiệt hại của các cổ đông.

Ngoài ra, bị can Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, duyệt chi nhiều khoản tiền từ nguồn thù lao quỹ khen thưởng cho mình và thành viên Hội đồng quản trị sử dụng cá nhân trái quy định. Cá nhân bị can Dũng chiếm đoạt trên 1,7 tỷ đồng. Bị can Trúc có hành vi ký đề xuất chi tiền và nhận tiền sau đó chuyển lại cho Dũng, tạo điều kiện cho các cá nhân chiếm đoạt tiền Nhà nước. Các bị can liên quan số tiền tham ô trong vụ án là 4,7 tỷ đồng.

Bị can Tất Thành Cang liên quan đến hành vi phát hành sai quy định 9 triệu cổ phiếu Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim...

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, 12 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gồm: Tất Thành Cang, Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Hữu Thành (nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty Sadeco), Lê Hoàng Minh (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên IPC), Vũ Xuân Đức (nguyên thành viên Hội đồng thành viên IPC), Nguyễn Trường Bảo Khanh (nguyên thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên IPC), Trần Mạnh Khôi (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Sadeco), Đoàn Minh Lý (nguyên Phó phòng Kế toán IPC), Lâm Văn Tuấn (nguyên thành viên Ban Kiểm soát Công ty Sadeco), Phùng Đức Trí (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc IPC), Đoàn Thị Minh Trang (nguyên Trưởng phòng Tài chính IPC và Lương Trí Cường, nguyên cán bộ IPC).

Còn 7 bị can bị truy tố về 2 tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gồm: Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco), Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng Giám đốc Sadeco), Đỗ Công Hiệp (nguyên kế toán trưởng Công ty Sadeco), Huỳnh Phước Long (nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh), Trần Công Thiện (nguyên Tổng Giám đốc IPC), Phạm Xuân Trung (nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC) và Trần Đăng Linh (nguyên Phó Tổng Giám đốc Sadeco).

Riêng Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban kiểm soát Công ty Sadeco) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

