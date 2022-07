TPHCM: 9X đâm chết người tình trong khách sạn rồi đi tự thú

Ngày 7/7, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ bàn giao Nguyễn Thanh Duy (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Ảnh minh họa.

Vụ án mạng xảy ra tại một khách sạn ở đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc (Quận Bình Tân) vào chiều 6/7. Nạn nhân là chị B.T.N.N. (SN 1998, trú tại tỉnh Đồng Tháp).

Chiều 6/7, Duy và chị N. vào thuê phòng ở khách sạn nằm tại đường Kinh Dương Vương. Tại đây, cả 2 phát sinh mâu thuẫn nên đã to tiếng với nhau. Do bực tức, Duy dùng dao đâm chết bạn gái sau đó tới công an đầu thú.

Sau khi nhận được thông tin vụ án mạng, Công an quận Bình Tân đã có mặt khám nghiệm hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, làm rõ vụ án.

