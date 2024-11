Bắc Giang: Bắt 3 kẻ đánh và dùng dây trói chân, tay nam sinh

Ngày 25/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 21/11, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo từ Công an xã Xuân Phú về việc: Khoảng 19h15’ ngày 21/11/2024, tại trước cửa nhà ông Nguyễn Văn Nhủ, sinh năm 1973, trú tại thôn Nam Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Từ trên xuống dưới, các đối tượng Đức, Việt, Phúc.

Cháu Nguyễn Văn Thanh, sinh ngày 24/9/2008 (là con trai ông Nhủ), cùng trú tại thôn Nam Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng bị 3 đối tượng có hành vi đánh và dùng dây rút bằng nhựa trói chân, tay. Ba đối tượng trên gồm: Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 20/10/2007, trú tại thôn Vạc, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Nguyễn Văn Phúc, sinh ngày 28/2/2007, trú tại thôn Then, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Phạm Công Đức, sinh ngày 10/6/2003, trú tại thôn Vạc, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Hiện Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.