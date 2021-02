Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc tết nhân dân Hà Nội

Bằng những vần thơ giản dị mà sâu sắc: “Năm qua thắng lợi vẻ vang/ Năm nay Hà Nội chắc càng thắng to/ Hào hoa, thanh lịch, ấm no/ Xứng danh Hà Nội – Thủ đô Anh hùng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân Thủ đô lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong không khí cả nước vui tươi, phấn khởi đón chào Năm mới Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và thành công của Đại hội XIII của Đảng, tối ngày 11/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội.



Tại hội trường Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nghe Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ báo cáo những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet

Năm 2020, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thử thách, Đảng bộ Hà Nội luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mục tiêu “kép”, vừa kiểm soát dịch bệnh COVID-19 vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã được Đảng bộ, nhân dân Thủ đô Hà Nội triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, tăng trưởng GDP đạt 3,98%, nông nghiệp tăng 4,2%, cao nhất trong vòng 9 năm qua, tạo hơn 180.000 việc làm mới… Hà Nội đã bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của đất nước, cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, Thành phố đã tăng mức hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân. Thành phố cũng đã tiết kiệm chi tiêu, tăng gấp đôi ngân sách dành tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, khó khăn…

Thời gian tới, Hà Nội xác định trong thời gian tới sẽ tập trung thực hiện tốt 5 định hướng lớn và 3 khâu đột phá, 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, phấn đấu đến 2030 trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”, đến năm 2045 là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng Đảng bộ, quân và dân Thủ đô Hà Nội về những thành tựu rất đáng tự hào đã đạt được thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói rằng, Hà Nội có thuận lợi vô cùng to lớn, tất cả cơ quan Trung ương đều đứng chân trên địa bàn. Hà Nội là Thủ đô của cả nước, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Hà Nội có truyền thống ngàn năm văn hiến, Hà Nội linh thiêng và hào hoa, thành phố Anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố của lương tri và phẩm giá con người.

“Cần thấy rõ thuận lợi, nhưng cũng phải thấy hết khó khăn” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Sang năm mới, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thuận lợi nhiều nhưng khó khăn cũng không nhỏ, nhiều trở ngại đột xuất, khó lường, vì vậy tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng, hào hoa, thanh lịch, phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống vẻ vang, với vị thế chiến lược của Thủ đô.

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, bằng với những vần thơ giản dị mà sâu sắc: “Năm qua thắng lợi vẻ vang/ Năm nay Hà Nội chắc càng thắng to/ Hào hoa, thanh lịch, ấm no/ Xứng danh Hà Nội – Thủ đô Anh hùng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân Thủ đô lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết nhân dân và các công nhân môi trường đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Zing.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương Tượng đài Vua Lý Thái Tổ tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, tưởng nhớ công ơn các vị tiên hiền, tiên liệt, các liệt tổ, liệt tông đã dày công xây dựng và bảo vệ non sông đất nước, để con cháu ngày nay được chung hưởng thái bình, độc lập, tự do.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc.

Trong không khí ấm áp của ngày đầu xuân mới, thư thái đi bộ bên bờ Hồ Gươm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết nhân dân và các công nhân môi trường đang làm nhiệm vụ.

