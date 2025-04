Vết trượt của Dung “Thà” từ cán bộ nhà nước tới trùm giang hồ

Ngày 8/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt “bà trùm” Nguyễn Ngọc Dung (SN 1966, tức Dung “Thà”, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) mức án 3 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Dung “Thà” từ lâu được biết đến là “bà trùm” khét tiếng trong giới giang hồ Hà Thành. Năm 1999, TAND TP Hà Nội xử phạt "bà trùm" này mức án 12 năm về tội Chứa mại dâm. Dung “Thà” được ra trại ngày 30/8/2005. Tháng 6/2023, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Dung mức án 7 năm 4 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Như vậy, cộng với bản án năm 2023, Dung “Thà” sẽ phải thi hành mức án 10 năm 4 tháng tù. Liên quan đến vụ án này, 2 đồng phạm của Nguyễn Ngọc Dung là bị cáo Nguyễn Huy Hồng (SN 1988, ở Hà Nội) và Nguyễn Đức Thọ (SN 1990, ở Thái Bình) nhận án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo khác gồm Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, ở Hà Nội), Nguyễn Văn Hùng (SN 1990, ở Bắc Giang), Nguyễn Thanh Minh (SN 1993, quê Phú Thọ) nhận án từ 3 năm đến tù chung thân cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo buộc, từ ngày 28/11/2020 đến 9/4/2021, tại Hà Nội, Nguyễn Huy Hồng nhiều lần mua bán các chất ma túy với khối lượng rất lớn của một số đối tượng quen biết từ trước. Hồng cùng Tuấn mua ma túy của đối tượng tên “Bố già” ở Sơn La rồi vận chuyển về Hà Nội bán lại cho Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đức Thọ để kiếm lời. Tổng số ma túy được giao dịch là 1.250g ketamin, 1.713g MDMA, 118g thuốc phiện. Trong số những đối tượng giao dịch ma túy với Hồng có “bà trùm” Dung “Thà”. Tại Cơ quan điều tra, “bà trùm” không thừa nhận đã bán các chất ma túy cho Hồng. Nhưng căn cứ lời khai của Hồng, nội dung tin nhắn trao đổi, thỏa thuận mua bán, hình ảnh chất ma túy, việc thanh toán tiền, cơ quan công an xác định, Dung “Thà” và Hồng đã mua bán trái phép 3,75g ketamin. Hồ sơ cảnh sát cho thấy, Nguyễn Ngọc Dung tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán với bằng cử nhân kinh tế. Sau khi ra trường, Dung công tác tại Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính trong 10 năm. Thời gian này, bà trùm kết hôn với Ngô Văn Thà và từ đó có biệt danh Dung "Thà". Những năm 1990, vợ chồng Dung nổi tiếng khắp Thủ đô khi sở hữu chiếc siêu xe Mercedes biển tứ quý 3. Cặp vợ chồng này còn đầu tư bất động sản nhiều nơi và xây khách sạn Công Dung. Cuối năm 1998, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội triệt phá một ổ mại dâm quy mô lớn bậc nhất thời điểm đó tại khách sạn Công Dung (quận Tây Hồ) do vợ chồng Dung "Thà" điều hành. Vụ án khi đó đã gây chấn động dư luận khi cầm đầu đường dây mại dâm là những người có học thức. Chủ khách sạn Công Dung là Ngô Văn Thà, có bằng thạc sĩ luật học. Nguyễn Ngọc Dung, cử nhân kinh tế, lúc bị bắt đang là cán bộ Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính. Nguyễn Ngọc Dung sau đó lĩnh 12 năm tù, chồng Dung nhận bản án 19 năm tù. Toà án đã tuyên kê biên của hai vợ chồng Dung một tài sản kếch xù do phạm tội mà có là toàn bộ khách sạn ở Tây Hồ, Hà Nội và chiếc xe Mescedes với biển số ấn tượng: 29L-3333. Dung “Thà” được xem là đối tượng giang hồ cộm cán, có tiếng ở Hà Nội. Đối tượng là "dân chơi anh chị", có mối quan hệ xã hội phức tạp và cũng là khách quen, khách VIP của các quán bar trên địa bàn TP Hà Nội. Mỗi khi Dung xuất hiện, nhiều đàn em, tay chân đi cùng để phục vụ. Đáng chú ý, Dung là đối tượng trọng điểm không chỉ của Công an TP Hà Nội mà cả của Bộ Công an vì liên quan đến ma túy. >>> Xem thêm video: Bắt ông trùm mua bán ma túy xuyên quốc gia Nguyễn Thanh Cường.

